La Npc sogna il bis a Montecatini contro gli Herons. Ponticiello: «Attenzione e intensità contro team esperto e di talento»

RIETI - Trasferta ostica per la Npc, che domani (ore 18) nella seconda giornata di campionato fa visita agli Herons Montecatini. Al PalaTerme, Ponticiello e i suoi proveranno a ripetere la grande prova di domenica contro la Pielle Livorno, battendo un’altra grande forza del torneo. Per molti infatti, la squadra di Barsotti, che vanta tra le proprie fila giocatori del calibro di Arrigoni, Benites e Chiera, reduci da stagioni trionfali in B e l’esperto Natali, sono la squadra da battere in questo girone.

Ne è consapevole anche coach Ponticiello che ha presentato così l’appuntamento di domani: «La trasferta con l’Herons Montecatini è parte di un avvio di torneo che ci vede opposti ad alcune delle migliori compagini del campionato. Squadra lunga, ricca di talento ed esperienza, l’Herons non fa certo mistero delle sue ambizioni. Ed il successo a Piacenza dimostra la fondatezza di queste. Sarà necessario giocare un match di grande attenzione e disciplina, restando sempre nel nostro piano partita e girando ad altissimo livello di energia».



Così in campo

Herons Montecatini: 1 Rattazzi, 2 Benites, 5 Carpanzano, 6 Chiera, 8 Natali, 11 Longo, 12 Arrigoni, 16 Lorenzetti, 17 Giancarli, 18 Dell’Uomo, 33 Sgobba. All. Barsotti.

Npc Rieti: 0 Roversi, 1 Imperatori, 3 Agostini, 4 Mele, 6 Da Campo, 8 Markovic, 11 Melchiorri, 13 Cavallero, 14 Cassar, 19 Bacchin, 21 Del Sole, 23 Perella. All. Ponticiello.

Arbitri: Gallo e Tognazzo di Padova

Le altre gare

Caserta - Salerno

Legnano - Crema

Omegna - L. Livorno

Piombino - Brianza

Fiorenzuola - Desio

Sant’Antimo - Gema Montecatini

Cassino - Piacenza

P. Livorno - Avellino

Classifica

Herons, Brianza, Avellino, Libertas, Piombino, Desio, Rieti e Gema 2

Legnano, Pielle, Caserta, Salerno, Cassino, Fiorenzuola, Sant’Antimo e Piacenza 0

Crema* e Omegna* 0

*una partita in meno