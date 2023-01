Kienergia, non resta che battere Monferrato per sperare ancora. Paci: «Giocare in casa la nostra forza»

RIETI - La Kienergia Npc torna in campo e domani contro la Novipiù Monferrato al PalaSojourner (ore 18) si gioca buona fetta del proprio destino. La sfida contro i piemontesi deciderà anche il futuro di coach Ceccarelli: con una vittoria resterebbe in sella, un ko invece costerebbe l'esonero al coach riminese. Quella contro Monferrato, insieme alle sfide interne contro Trapani e Stella Azzurra, sono i tre appuntamenti che la Npc non potrà fallire se vorrà mantenersi in scia della corsa salvezza. Prima cè da battere il team rossoblù, reduce da 11 ko nelle ultime 12, la scorsa settimana sollevato coach Valentini e promosso il vice Comazzi.

L'ultimo arrivato Paolo Paci presenta così il match: “Ci aspetta una partita molto difficile, tosta. Monferrato non è in un buon momento, così come noi; chi sarà più concreto e voglioso di portare a casa i due punti riuscirà a portarsi a casa la partita. Giochiamo in casa, questo deve essere la nostra forza”.

Così in campo

Kienergia Npc: 4 Rotondo, 6 Jhon, 8 Del Testa, 12 Maglietti, 13 Nonkovic, 14 Zugno, 15 Geist, 17 Bonacini, 21 Tucker, 23 Timperi, 27 Marchiaro, 41 Roversi, 57 Paci. All. Ceccarelli.

Nnovipiù Monferrato: 1 Castellini, 4 Ellis, 5 Carver, 8 Valentini, 9 Formenti, 12 Redivo, 14 Martinoni, 21 Ghirlanda, 30 Poom, 33 Leggio. All. Comazzi.

Arbitri: Dori (Ve), Gagno (Tv) e De Biase (Ud).

Le altre gare

Milano - Agrigento

Treviglio - Trapani

Cantù - Piacenza

Vanoli - Torino

Stella Azzurra - Juvi

Riposa Latina

Classifica

Cantù 30

Vanoli 26

Treviglio 24

Torino 23

Milano e Agrigento 18

Piacenza 16

Latina 14

Trapani, Juvi e Monferrato 10

Stella Azzurra 8

Rieti 6