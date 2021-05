Kienergia sempre a ranghi ridotti tenta l'impresa a Casale Monferrato. Rossi: «Lottare e gestirci»

RIETI - Seconda uscita nel gironcino blu per la Kienergia Rieti, attesa dall’incrocio con la Novipiù Jb Monferrato al PalaFerraris (ore 18), campo da sempre indigesto per i colori amarantocelesti. Con un doppia sconfitta stasera a Casale Monferrato e mercoledì a Orzinuovi l’incubo playout sarebbe quasi matematico per la formazione di coach Rossi, alla prese ancora una volta con innumerevoli problemi, ma bravo finora a tenere unito e concentrato un gruppo in estrema difficoltà.

In campo senza registi, con Sanguinetti e Sabatino, bloccati dal Covid, la speranza è di riavere almeno il playmaker classe 2000 per la sfida del interna del 9 maggio, la Kienergia scenderà in campo con solo 8 effettivi. Acciaccati e non al meglio della forma Amici e capitan Stefanelli, a Casale urge una svegliata per il duo americano Taylor e Pepper, ex del match. Anche nel momento più critico della stagione la coppia di stranieri ha confermato il trend negativo che ha evidenziato per tutta la regular season, con la dirigenza colpevole di non aver provveduto in tempo alla sostituzione dei due americani, ora rappresentano un pericolo vero per la caccia alla salvezza, vista l'ultima opaca prestazione. Entrambi dovranno necessariamente dare una mano al gruppo degli italiani, bravi a tirare la “carretta” per un anno intero.

Dunque il minimo per cercare di far male alla Novipiù di capitan Martinoni e l’argentino Redivo (21 punti di media), dove militano anche l’ex Npc e Real Sebastiani Casini e soprattutto Simone Tomasini, che agli ordini di coach Rossi fu grande protagonista nella stagione 2018/2019.

Alla vigilia del match, coach Rossi presenta così il delicato appuntamento: «La qualità dei nostri allenamenti è stata bassa – spiega il coach – Stiamo cercando di aumentare almeno la quantità del lavoro, programmando una mini preparazione post quarantena che ci aiuti a tornare in forma. È una squadra lunga e completa – continua Rossi – Non dovremo andare allo sbaraglio cercando di stare attaccati a ogni possesso. Nelle riunioni dopo il match con l’Orlandina i ragazzi mi hanno detto che in gara avevano subito un calo fisico. Dovremo essere intelligenti nel gestirci. Abbiamo lavorato per aggiustare le cose – conclude Rossi – ma in due giorni non si può certo diventare registi affidabili. Servirà molto il supporto anche dei lunghi e abbiamo studiato soluzioni per cercare di ridurre le difficoltà. Ci dispiace dover andare in campo così, perché questo è un grande gruppo coeso, ma ci sentiamo impotenti. Sarà dura, ma continueremo a lottare per la salvezza diretta».

Così in campo

Novipiù Jb Monferrato: 1 Thompson, 6 Casini, 7 F. Valentini, 8 L. Valentini, 12 Tomasini, 14 Martinoni, 15 Donzelli, 18 Lomele, 29 Camara, 33 Redivo. All. Valentini.

Kienergia Rieti: 1 Stefanelli, 13 De Laurentiis, 14 Ponziani, 19 Amici, 25 Taylor, 33 Pepper, 41 Piccoli, 93 Nonkovic. All. Rossi.

Arbitri: Scrima (Cz), Capurro (Rc), Grazia (Bg).

Risultati (III giornata)

Orlandina Latina 91-74

Orzinuovi San Severo 87-79

Classifica

Orlandina 10, Latina 8, Orzinuovi * e Jb Monferrato 6*, Rieti ** 4, San Severo 4.

Ultimo aggiornamento: 09:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA