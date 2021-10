Kienergia, buona la prima: Luiss ko 77-80, decisivi Broglia e Timperi

Sabato 2 Ottobre 2021, 20:14

RIETI - Buona la prima per la Kienergia Npc. Il debutto in campionato sorride alla formazione di Ceccarelli, che in uno dei campi storicamente più ostici della serie B, batte la Luiss Roma 80-77. Gli ospiti partono male, ma di fronte c'è una Luiss mai doma e tutta un'altra cosa rispetto alla squadra vista in Supercoppa. Le triple di Del Testa e capitan Broglia, autore di una prestazione maiuscola, lanciano i reatini, che nel finale soffrono parecchio. C'è bisogno così di Marco Timperi: glaciale nel finale, è proprio l'esterno abruzzese che salva il risultato.

Il primo tempo

È Marco Timperi a segnare i primi due punti del campionato della Kienergia. Si segna parecchio al PalaLuiss e i padroni di casa, precisi dall’arco, passano avanti di 7 lunghezze. La Luiss tanta la fuga e allora Ceccarelli manda in campo l’esperto Broglia, ma la Npc subisce un’altra tripla, stavolta segna Barbon. Pessime le percentuali degli ospiti, dall’altra parte Di Bonaventura porta i suoi sul +12. Reazione Kienergia: Broglia si sblocca dall’arco, Franco ruba palla e corre in contropiede, 5-0 di parziale in 5”. Altra tripla di Broglia, che prova a salvare un brutto primo quarto della Npc, chiuso in svantaggio 29-19. Arrivano le bombe di Del Testa, 7 punti consecutivi e la Npc ricuce lo strappo. Tutta un’altra storia il secondo quarto: canestro di Papa e terza tripla di giornata per Broglia, Npc a meno 3. Rieti può tornare avanti, ma è imprecisa dalla linea della carità e la Luiss a 4’ dal termine guida 37-35. Del Testa fa 1/2 ai liberi e la Npc va sul meno 1, ma la Luiss torna a far male con le triple di Barbon e D’Argenzio, 8-0 di parziale. Ultimo minuto magistrale degli ospiti: arrivano le triple di Testa e Antelli, ma ancor più bravo è Timperi, bravissimo allo scadere a concretizzare addirittura il sorpasso per la Npc. È 47-48 all’intervallo lungo.

La ripresa

Partenza sprint Kienergia, Tiberti e Timperi danno spettacolo, +6 al 23’. Anche il terzo quarto si conferma su livelli altissimi, Pasqualin trova la tripla della parità, ma Rieti cala subito il parziale: capitan Broglia segna un canestro di pura tecnica, bomba di Testa e Npc avanti di 5. Del Testa da lontanissimo allontana la Luiss, che grazie ai guizzi del buon D’Argenzio rimane aggrappata. Alla penultima sirena, Npc avanti 66-62. Piedi sull’acceleratore per la Npc: subito 4-0 di parziale, +8 per gli ospiti. Sale l’intensità del match, la Luiss non segna più e Papa sigla il 72-62. Tripla senza ritmo di Pasqualin per le speranze di rimonta Luiss, gioco da 3 punti di D’Argenzio, che si becca anche il tecnico, mandando un glaciale Del Testa in lunetta. Sanguinoso 0/2 dalla lunetta per Tiberti, Rieti si addormenta a rimbalzo, la Luiss non molla la presa e Barbon realizza la tripla del 72-73. Altro giro in lunetta per Rieti, Antelli fa 1/2, D’Argenzio replica e sigla la parità. Che equilibrio nel finale: Timperi è lucido, rimbalzo vincente e 2/2 a cronometro fermo, +2 1’ dal termine. Rieti ringrazia Converso, 1/2 in lunetta, Timperi in area va più in alto di tutti e riporta i suoi sopra di 3 lunghezze. D’Argenzio sbaglia la tripla del pareggio, sulla sirena la Luiss chiede un fallo su Pasqualin: passa la Npc 80-77.