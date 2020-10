Rieit, buoni segnali dalla Npc nello scrimmage con la Luiss: il team di Rossi s'impone 68-81. Domenica la Supercoppa

RIETI - L'ultima uscita prima del debutto in Supercoppa I(domenica a Montecatini contro Pistoia) è vincente per la Npc: 81-68 il finale contro la Luiss Roma, formazione di serie B. Punteggio azzerato al termine di ogni frazione, Rossi privo ancora di Sanguinetti e Fumagalli, ruota tutti gli uomini a disposizione, sperimenta e lancia anche i più giovani: ottime le risposte giunte da Sperduto e Berrettoni.

Positivo l'approccio alla gara degli uomini di Rossi, che chiudono in perfetta parità la prima frazione esprimendo a tratti bel gioco, concedendo però qualche canestro di troppo soprattutto prima dell'intervallo. Al rientro la Npc esplode: Stefanelli e compagni alzano l'intensità difensiva, producendo attacchi efficaci, nell'ultima frazione la compagine di Rossi deve solo amministrare.

Ottimi segnali anche da parte dei big: già in condizione capitan Stefanelli, che assieme a Pepper confermano le indicazioni di Latina, in crescita anche Taylor e Tommasini, per il play bolognese meno grave del previsto la botta rimediata nei giorni scorsi e oggi regolarmente in campo. Tra i lunghi bene De Laurentiis, per un'altra prova di carettere, in affanno rispetto allo scrimmage di sabato invece Ponziani.

Il tabellino

Luiss Roma:Tredici, Murri 9, Fiorucci 9, Martino 2, Pasqualin 5, Rota 4, Bonaccorso 7, Di Carmine 3, Gellera 6, De Robertis, Garofolo 4. All. Paccarie’

Npc Rieti:Tommasini 14, Stefanelli 15, De Laurentiis 10, Ponziani 2, Sperduto 11, Fruscoloni, Nonkovic 2, Taylor 7, Berrettoni 9, Pepper 11. All. Rossi

