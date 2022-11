Kienergia, battere Latina per riprendere quota. L'incognita Geist. Ceccarelli: «Dare segnale a noi e ai tifosi»

RIETI - Dopo il colpo di fortuna del successo a tavolino di domenica scorsa a Trapani, la Kienergia Npc domani torna al PalaSojourner (ore 18), stavolta per trovare una vittoria vera nel derby laziale contro Latina. Con una vittoria i reatini farebbero un bel salto in classifica in virtù degli scontri diretti, fondamentali per la seconda fase. Ceccarelli spera di ritrovare Geist, ma i dubbi verranno sciolti soltanto il giorno della partita, in caso di rientro dell’americano, un senior sarà spedito in tribuna. Di fronte c’è la compagine pontina dell’ex Gramenzi, all’ottava stagione sulla panchina neroazzurra e del reatino Rodriguez, un team che ha raccolto meno di quanto avrebbe meritato, in grado infatti di giocarsela fino alla fine contro la Vanoli e a Treviglio.

Il coach Ceccarelli presenta così la sfida di domani: «Una partita difficile dal punto di vista fisico. Loro hanno rotazioni ed atleti sotto ai tabelloni. Noi dobbiamo dare una risposta prima di tutto a noi stessi, e poi al pubblico. In settimana abbiamo lavorato bene, quindi sono sicuro che i ragazzi approcceranno in maniera diversa. Dobbiamo ripartire dai secondi 16 minuti di Trapani».



Così in campo

Kienergia Npc: 0 Tortù, 4 Rotondo, 5 Imperatori, 6 Jhon, 8 Del Testa, 12 Maglietti, 13 Nonkovic, 17 Bonacini, 21 Tucker, 23 Timperi, 27 Marchiaro, 41 Roversi. All. Ceccarelli.

Benacquista Latina: 0 Durante, 2 Lewis, 7 Donati, 8 Parrillo, 13 Cicchetti, 20 Viglianisi, 28 Fall, 30 Rodriguez, 33 Moretti, 35 Alipiev. All. Gramenzi.

Arbitri: Capurro (Rc), Ferretti (Te) e Mottola (Ta).

Le altre gare (IX giornata)

Torino – Agrigento

Juvi – Trapani

Stella Azzurra – Milano

Vanoli – Monferrato

Treviglio – Piacenza

Riposa Cantù

Classifica

Cantù 14

Vanoli 12

Treviglio 10

Monferrato, Milano e Agrigento 8

Torino 7

Latina e Piacenza 6

Juvi, Rieti e Trapani 4

Stella Azzurra 0