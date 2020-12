Kienergia ritrova il sorriso dopo 5 ko: Benacquista battuta 82-77 nel derby, Sanguinetti sugli scudi. Foto

RIETI - Digiuno interrotto, la Kienergia reagisce e torna al successo, battuta la Benacquista Latina 82-77. La compagine di Rossi si presenta al derby laziale a ranghi ridotti, con Stefanelli out, senza mai brillare a livello di prestazione, ma in grado comunque di mettere in cassaforte due punti d'oro, fermando la striscia negativa di cinque partite senza successo.

Contro i pontini, guidati in campo dai lampi di genio dell'ex Passera e dall'atletismo di Gilbeck, arrivano le risposte di Sanguinetti e Pepper: l'ex Cremona congela il match, buona anche la prova offerta da Pepper. Tutto questo in attesa di rinforzi dal mercato, con la pista Amici sempre aperta.

Il primo tempo

Out Stefanelli, Rossi recupera Tommasini e lo lancia dal primo minuto. Buona partenza degli ospiti, precisi dall'arco e in grado di tentare l'allungo già a metà quarto: non funziona nulla in difesa e Rieti è costretta ad inseguire. Sanguinetti e De Laurentiis con due falli a testa complicano i piani della compagine di Rossi, che si aggrappa ai canestri di Steve Taylor e la gara torna in perfetta parità (21-21). Finale di primo quarto sotto il segno di Claudio Tommasini, 5 punti di fila e Npc avanti di 5 lunghezze: 26-21. Un'ingenuità difensiva di De Laurentiis costa al lungo abruzzese il terzo fallo difensivo, Latina rientra e accorcia le distanze fino al meno 2, un canestro di Taylor fa respirare i reatini. Sul fronte pontino Passera esalta Gilbeck, ma è con il giovane Piccone che Latina trova prima la parità, mentre è Lewis a siglare il canestro del sorpasso: 38-40 all'intervallo lungo.

La ripresa

Rientro da incubo per la Kienergia: 8-0 di parziale dei pontini e Rossi è costretto a fermare il gioco. La tripla di Sanguinetti e il canestro di Pepper fanno respirare la Kienergia, ma la Benacquista resta avanti per tutto il terzo quarto. Gilbeck stoppa praticamente tutto, Raucci va a segno dalla lunga distanza, per la Npc replica Sanguinetti con due triple e si va alla penultima sirena sul 58-61. Squadre sempre vicine nel punteggio, ma la Kienergia reagisce: con De Laurentiis e Taylor la Npc rimette le mani avanti. La svolta arriva con la tripla di Sanguinetti, l'ex Cremona sigla la quinta tripla della sua gara Rieti vola sul +6. Brividi con Raucci che segna la tripla, ma Rieti beneficia dell'antisportivo fischiato a Passera e con Sanguinetti a cronometro fermo mette in cassaforte la vittoria, 82-77 il finale.

Il tabellino

Kienergia Rieti: Pepper 14 (6/11, 0/3), Sanguinetti 21 (5/6 da 3), Taylor 19 (7/7, 0/2), De Laurentiis 10 (5/8, 0/2), Tommasini 13 (3/5, 1/6), Fumagalli 4 (1/2, 0/1), Ponziani 1 (0/3 da 2), Nonkovic, Stefanelli e Fruscoloni ne. All. Rossi.

Benacquista Latina: Lewis 12 (3/4, 2/5), Passera 8 (6/9 da 2), Gilbeck 14 (6/9 da 2), Raucci 12 (3/3, 2/4), Baldasso 6 (1/5 da 3), Benetti 18 (5/8, 2/4), Mouaha 2 (1/2 da 2), Piccone 5 (1/2, 1/2). Bisconti e Hajrovic ne. All. Gramenzi.

Arbitri: Masi (Fi), D'Amato (Rm) e Miniati (Fi).

Note. Tiri da 3: Rieti 6/20, Latina 8/21; tiri liberi Rieti 20/27, Latina 7/8; 5 Falli: Lewis.

