Kienergia prova a compattarsi per tentare l'impresa contro la Vanoli senza Cannon. Del Testa: «Uniti per l'obiettivo»

RIETI - È quasi un testacoda la sfida del PalaSojourner tra Vanoli Cremona e la Kienergia Npc, sprofondata al penultimo posto dopo il ko di mercoledì a Guidonia contro la Stella Azzurra. Fanalino di coda e col morale a pezzi, sono giorni pesanti per la Npc e soprattutto per coach Ceccarelli, sul quale si è aperta una dura contestazione in seguita alla dodicesima sconfitta stagionale. Sfiduciato dal pubblico, ma ancora seguito dal gruppo, come confermato dal capitano Del Testa, la squadra è chiamata ad una difficile impresa contro la big Cremona. Assente il gran ex Cannon, domenica ha riportato la rottura del tendine rotuleo del ginocchio sinistro, per lui stagione finita, ci sarà invece l’altro ex Piccoli a disposizione del team di Cavina.

La strada verso la salvezza è tutta in salita, serve una scossa ed è arrivato il momento di smuovere la classifica, il gruppo crede nell’obiettivo e capitan Del Testa, parla a nome dello spogliatoio a difesa del coach e sulla corsa salvezza: «Domenica incontriamo Cremona, una partita molto difficile, loro hanno un roster completo in tutti i reparti e lotteranno fino in fondo per il salto di categoria. Noi dobbiamo essere pronti e affrontare la partita con la giusta cattiveria e intensità per provare a metterli in difficoltà sui 40 minuti. Siamo molto dispiaciuti e arrabbiati con noi stessi per il momento negativo che stiamo passando, ma come squadra siamo con il nostro allenatore Gabriele Ceccarelli, uniti e compatti verso l’obiettivo; al di là di quelle che saranno le decisioni societarie, siamo convinti che insieme riusciremo a risollevare le sorti di questa stagione»

Così in campo

Kienergia Npc: 4 Rotondo, 6 John, 8 Del Testa, 13 Nonkovic, 14 Zugno, 15 Geist, 17 Bonacini, 21 Tucker, 23 Timperi, 27 Marchiaro, 41 Roversi, 99 Paci. All. Ceccarelli.

Vanoli Cremona: 00 Eboua, 2 Zanetti, 5 Alibegovic, 6 Pecchia, 7 Caroti, 9 Tabu, 11 Denegri, 13 Lacey, 14 Piccoli, 21 Mobio, 39 Ndzie. All. Cavina.

Arbitri: Masi (Fi), Yang Yao (Vr) e Attard (Fi).



Le altre gare

Monferrato - Stella Azzurra Roma

Trapani - Cantù

Torino - Treviglio

Piacenza - Milano

Latina - Agrigento

Riposa Juvi



Classifica

Cantù 28

Treviglio e Vanoli 24

Torino 21

Agrigento 18

Milano e Piacenza 16

Latina 12

Trapani, Juvi e Monferrato 10

Stella Azzurra e Npc 6