Kienergia deludente contro la Vanoli Cremona, pessima ripresa: 91-70

RIETI - Brutta prova della Kienergia Npc, ko al PalaRadi 91-70 contro la Vanoli Cremona. Dura soltanto 20' la gara dei reatini, spazzati letteralmente via da Cannon e compagni: infatti i reatini provano a combinare qualcosa nel primo tempo, ma poi al rientro il team di Ceccarelli scompare dal match, con una difesa che incassa 90 punti, troppi per pensare di impesierire la Vanoli. L'assenza di Geist non può essere un alibi per una squadra ora alla prese con una classifica difficile dopo il terzo ko consecutivo.

La gara

Ceccarelli lancia Marchiaro in quintetto, gli ospiti tentano di tenere testa alla corrazzata Vanoli, ma Cannon e compagni già dopo pochi minuti guidano sul +9. Rieti però reagisce e Cremona al termine della prima frazione è avanti di 4, 22-18. Del Testa da 3 è in giornata e gli ospiti passano addirittura avanti (23-22), ma un paio di disattenzioni della Npc, con Marchiaro che perde una palla sanguinosa e Maglietti, gravato già di 3 falli, permettono a Cremona di tornare avanti. Rieti lotta, ma la profondità e il talento della Vanoli emergono già nel primo tempo, terminato 43-35 in favore dei padroni di casa. Cremona al rientro trova il massimo vantaggio, +14. Sussulto di Tucker, che in post basso è pericoloso e prova a non far scappare Cremona, che però con Denegri e Caroti fa male ai reatini. Gli ospiti però sprofondano, brutte difese e tanti palloni persi, permettono alla Vanoli di scappare sul +21, Nonkovic prova a scuotere i suoi, ma Cremona già al termine del terzo quarto gioca sul velluto, 73-55 dopo 30’. Crollo totale per i reatini nell’ultimo quarto e Cremona può solo controllare dopo un dominio costante, Cannon e compagni.

Il tabellino

Vanoli Basket Cremona: Denegri 5 (1/3, 1/2), Lacey 12 (1/2, 3/6), Eboua 19 (5/6, 1/2), Cannon 10 (4/7, 0/1), Alibegovic 10 (2/3, 2/9); Mobio 17 (1/1, 5/6),Caroti 7 (0/1, 1/4), Piccoli 6 (1/1, 1/6), Gallo 3 (1/2 da 3), Vecchiola 2, Ndzie 0 (0/2 da 2), Galli ne. All. Cavina

Kienergia Rieti: Zugno 2 (1/5, 0/1), Marchiaro 3 (1/1 da 3), Timperi 17 (5/9, 1/2), Tortù 12 (2/5, 1/2), Tucker 14 (7/10 da 2); Del testa 13 (4/8 da 3), Nonkovic 7 (2/2, 1/1), Maglietti 2 (1/2, 0/1), Rotondo 0, Jhon ne, Imperatori ne, Geist ne. All. Ceccarelli

Arbitri: Bartoli (Ts), Puccini (Ge) e Coraggio (Fr).

Note: Tiri liberi Cremona 16/22, Rieti 10/13; Tiri da 3 Cremona 15/38, Rieti 8/16.