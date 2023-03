Npc, la gioia a fine gara. Foto. Ceccarelli: «Partita di grande energia, grazie anche al pubblico»

RIETI - Sospiro di sollievo per la Kienergia Npc, tornata a vincere in casa nel delicato scontro diretto contro la Stella Azzurra Roma. Un match che ridà tranquillità e fiducia al gruppo in vista dell'avvio, dopo Pasqua, del girone nero, nel quale passeranno le sorti dei reatini.

Soddisfatto coach Ceccarelli, quasi sempre seduto in panchina per tutta la gara, mentre in piedi si sono alternati gli assistenti Auletta e Ruggieri: «I giocatori sanno quali sono le partite che contano, avevo visto la preparazione a questa partita. Poi bravi allo staff medico e tecnico, ai giocatori, rimasti concentrati dopo il weekend. Abbiamo fatto una partita di una energia incredibile, davanti a un bel pubblico, al quale se dai energia, ti rida energia. Nel nostro momento migliore, loro sono rientrati oltre che con i canestri di talento di Rullo, anche con i nostri errori ai liberi, con i quali potevamo chiuderla prima. Adesso prendiamoci questa vittoria per pensare cose positive, ma siamo nel girone per evitare la retrocessione, questo lo dobbiamo ricordare. Il nono posto era alla portata, adesso per salvarci dobbiamo provare fino alla fine. Inizia una nuova stagione, sarà difficilissimo, ma abbiamo 8 partite tra aprile e maggio con squadre alla portata ma anche di caratura».