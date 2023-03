Kienergia sfida Stella Azzurra, servono due punti d'oro per il girone salvezza. «Aiuto dal pubblico»

RIETI - Dopo il rinvio di domenica per via del guasto alla rete elettrica, stasera al PalaSojourner (ore 20,30) recupera il match contro la Stella Azzurra Roma. Penultimo appuntamento della stagione regolare per Ceccarelle e i suoi che dovranno cercare di muovere la classifica, per conquistare due punti di notevole importanza contro una diretta concorrente in vista dell’avvio della fase a orologio. Un altro ko significherebbe sprofondare ulteriormente nel baratro per la Npc di Ceccarelli, che grazie allo stop di domenica riavrà Tucker per questa delicata sfida, mentre sarà ancora out Geist.

Il coach

Il coach Gabriele Ceccarelli presenta così la sfida del PalaSojourner: «Siamo abituati ormai alle difficoltà, da un anno è così. E’ una partita importante, lo sappiamo e non ci nascondiamo però dobbiamo essere saldi sull’obiettivo finale, non è né la prima né l’ultima di questa importanza ed affrontarla con il giusto atteggiamento per dare una soddisfazione al nostro pubblico che ci è sempre stato vicino quest’anno».

La nota del club

La società Npc Sporthub ricorda ai sostenitori che:

· E’ possibile acquistare i tagliandi in prevendita presso i punti vendita convenzionati in città

· I biglietti già acquistati e con la data di domenica 19, saranno comunque considerati validi per l’ingresso domani al PalaSojourner

· Le iniziative programmate per la festa del papà, ovvero ingresso a 10 euro per ogni genitore accompagnato da un bambino ( ingresso ad un euro) saranno comunque valide.

Così in campo

Kienergia: 4 Rotondo, 6 John, 7 Tassone, 8 Del Testa, 10 Feliciangeli, 12 Maglietti, 13 Nonkovic, 17 Bonacini, 21 Tucker, 23 Timperi, 41 Roversi, 57 Paci. All. Ceccarelli.Stella Azzurra: 1 Wilson, 3 Fresno, 5 Nikolic, 6 Giachetti, 7 Chiumenti, 9 Pugliatti, 10 Visintin, 11 Rullo, 12 Campani, 25 Ferrara, 45 Givens. All. Bechi.

Arbitri: Bartoli (Ts), Cappello (Ag) e Almerigogna (Ts).

Classifica

Cantù 38

Vanoli 36

Treviglio 34

Torino 29

Urania 26

Piacenza e Agrigento 24

Trapani e Latina 18

Monferrato 14

Stella Azzurra e Juvi 12

Rieti 10