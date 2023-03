Kienergia, servono due punti chiave con la Stella Azzurra. Geist ko, Tucker in forse

RIETI - La Kienergia Npc torna al PalaSojourner. Domani (ore 18) la sfida con la diretta concorrente Stella Azzurra Roma, due punti in più in classifica dei reatini. Nella penultima sfida della stagione regolare la formazione di Ceccarelli dovrà cercare di muovere la classifica, per conquistare due punti di notevole importanza contro una diretta concorrente in vista dell’avvio della fase a orologio.

Senza Geist, soltanto domenica saranno sciolte le riserve su Tucker, il coach Gabriele Ceccarelli presenta così la sfida del PalaSojourner: «Siamo abituati ormai alle difficoltà, da un anno è così. E’ una partita importante, lo sappiamo e non ci nascondiamo però dobbiamo essere saldi sull’obiettivo finale, non è né la prima né l’ultima di questa importanza ed affrontarla con il giusto atteggiamento per dare una soddisfazione al nostro pubblico che ci è sempre stato vicino quest’anno».



Così in campo

Kienergia: 4 Rotondo, 6 John, 7 Tassone, 8 Del Testa, 10 Feliciangeli, 12 Maglietti, 13 Nonkovic, 17 Bonacini, 21 Tucker, 23 Timperi, 41 Roversi, 57 Paci. All. Ceccarelli.

Stella Azzurra: 1 Wilson, 3 Fresno, 5 Nikolic, 6 Giachetti, 7 Chiumenti, 9 Pugliatti, 10 Visintin, 11 Rullo, 12 Campani, 25 Ferrara, 45 Givens. All. Bechi.

Arbitri: Bartoli (Ts), Cappello (Ag) e Almerigogna (Ts).



Le altre gare

Urania - Monferrato

Cantù - Torino

Latina - Trapani

Vanoli - Treviglio

Piacenza - Juvi

Riposa Agrigento



Classifica

Cantù e Vanoli 36

Treviglio 32

Torino 29

Urania e Agrigento 24

Piacenza 22

Latina 18

Trapani 16

Monferrato 14

Juvi e Stella Azzurra 12

Rieti 10