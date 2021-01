Kienergia, il cuore oltre l'ostacolo Scafati. Recupera Taylor. Cattani: «A testa alta e lottiamo». Striscione dei tifosi

RIETI - È senza più alibi la Kienergia Rieti, reduce dal tracollo sul campo della Stella Azzurra Roma, che torna al PalaSojourner (ore 18) per affrontare una delle big di questo campionato nel XII turno di serie A2: di fronte c’è la Givova Scafati, uno dei peggiori avversari da affrontare in un momento così delicato. Infatti la settima sconfitta stagionale pesa sulla tabella di marcia della formazione reatina, ufficialmente invischiata nella lotta per non retrocedere.

Inoltre piove sul bagnato in casa Npc: oltre alla grana mercato (in atto c’è il ricorso sul tesseramento di Pepper, che la Fip ha considerato extracomunitario e quindi due visti già spesi dal club: per ora salta Ferguson), il coach Rossi ha preparato uno degli impegni più ostici del campionato con l’infermeria piena: out Tommasini, si ferma ufficialmente anche Amici (problema muscolare) mentre recuperano Stefanelli e Taylor.



Di fronte c’è la compagine di Alex Finelli, già affrontata nelle final eight di Supercoppa, ha salutato Randy Culpepper e confermato invece Joshua Jackson, ma valuta un ritorno sul mercato. L’unica defezione per i campani sarà Marino, che restano comunque profondi e ricchi di talento grazie alla presenza di individualità del calibro di Thomas, Musso, Sergio, Rossato, Benvenuti e il rientrante Cucci.

A questo punto della stagione fare peggio di Veroli è impossibile, la “sveglia” di Cattani e il faccia al faccia con i tifosi hanno accompagnato la squadra alla sfida con Scafati, con l’intero gruppo oramai consapevole di aver toccato uno punti più bassi del recente passato. Proprio per questo fin dalla palla a due, Stefanelli e compagni sono chiamati ad una prova col coltello fra i denti: per battere Scafati l’impresa è ardua, battagliare e rendere la vita difficile agli avversari è però d’obbligo. Magari gettando ogni tanto lo sguardo sugli spalti vuoti e leggendo (e rileggendo) il messaggio dei tifosi: “Ascoltaci dagli spalti vuoti. Onora i colori”.

Le aspettative

Silenzio stampa in casa Npc, alla vigilia del match ha parlato solo il patron Giuseppe Cattani: «Abbiamo avviato il ricorso e dovrebbe essere discusso la prossima settimana. Se dovesse andar male, abbiamo già un piano B: ci orienteremo su un comunitario o un giocatore extracomunitario in uscita da una squadra e che, quindi, ha già il visto. Detto ciò, contro Scafati andiamo in campo a testa alta e lottiamo. Io ci credo e non mollerò fino alla fine».



Alex Finelli, tecnico della Givova Scafati: “Al di là delle condizioni fisiche non eccellenti di Cucci e dell’indisponibilità di Marino che hanno condizionato senza dubbio il derby di domenica scorsa contro Napoli, abbiamo tratto però diversi spunti da quella gara, per prepararci al meglio all’incontro di domenica a Rieti, dove affronteremo un team che conosciamo bene e che abbiamo già affrontato nella fase finale della Supercoppa. Ci troveremo di fronte una squadra col dente avvelenato per il momento che sta attraversando, sicuro che ci attenderà una battaglia agonistica importante, da affrontare con determinazione, con una difesa continua per 40 minuti, fatta di contatti ed aggressività al cospetto di una formazione che venderà cara la pelle e darà sicuramente il massimo con una forte difesa fisica, anche tattica, ovvero con la zona 3-2 che finora ha messo in difficoltà ogni avversario”.



Così in campo

Kienergia Rieti: 1 Stefanelli, 2 Fumagalli, 5 Sanguinetti, 12 Fruscoloni, 13 De Laurentiis, 14 Ponziani, 15 Sperduto, 25 Taylor, 33 Pepper, 93 Nonkovic. All. Rossi.

Givova Scafati: 5 Musso, 8 Dincic, 10 Jackson, 11 Festinese, 13 Thomas, 16 Sabatino, 18 Rossato, 20 Sergio, 25 Benvenuti, 32 Cucci. All. Finelli.

Arbitri: Boscolo (Ve), Calella (Bo), Mottola (Ta).



Le altre gare

Stella Azzurra Roma - Pistoia

Atlante Ebk Roma - San Severo

Forlì - Napoli

Ferrara - Cento

Ravenna - Latina (domani)

Riposa: Chieti



Classifica

Napoli 16 (9 gare giocate)

Forlì 14 (7) e Ferrara 14 (9)

Scafati 12 (8)

Cento 6 (5), Atlante Ebk Roma 6 (7), Chieti 6 (8), Pistoia 6 (8) e Latina 6 (8) e Rieti 6 (10)

Ravenna 4 (7) e San Severo 4 (8)

Stella Azzurra Roma 2 (8).

