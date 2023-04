Kienergia, espugnare Ravenna per non sprofondare. Debutta coach Ruggieri: «Grande concentrazione»

RIETI - Terza giornata nel girone salvezza per la Kienergia Npc, che domani sfida Ravenna al PalaDeAndrè (ore 18). Nel match che segna il debutto da capo allenatore di coach Ruggieri, alla Npc dal 2017, che ha preso il posto in dell’ esonerato Ceccarelli, per i reatini o si vince o si sprofonda. Ultima spiaggia anche per i ravennati, in una sfida che sa tanto di spareggio, anche i padroni di casa infatti arrivano da due sconfitte consecutive nella fase a orologio. La speranza in casa Npc è che l’esonero di Ceccarelli abbia responsabilizzato finalmente la squadra e che con la promozione di Andrea Ruggieri, arrivi finalmente la scossa nel momento clou della stagione.

Proprio Ruggieri presenta così il match: «Ci tengo innanzitutto a ringraziare coach Ceccarelli per quello che ha fatto e mi ha insegnato in questi due anni. E’ stata una settimana difficile, ma ho visto grande concentrazione ed attenzione ai dettagli. La squadra è consapevole della posta in palio, vogliamo farci trovare pronti».



Così in campo

Oramai Ravenna: 0 Anthony, 4 Giordano, 5 Musso, 9 Bartoli, 10 Oxilia, 17 Onojaife, 18 Galletti, 20 Giovannelli, 21 Petrovic, 22 Laghi, 32 Bonacini. All. Lotesoriere.

Kienergia Rieti: 4 Rotondo, 6 Jhon, 7 Tassone, 8 Del Testa, 10 Feliciangeli, 12 Maglietti, 13 Nonkovic, 15 Geist, 17 Bonacini, 21 Tucker, 23 Timperi, 41 Roversi, 57 Paci. All. Ruggieri.

Arbitri: Masi (Fi), Foti (Mi) e Grappasonno (Ch).



Le altre gare

San Severo - Monferrato

Mantova - Juvi

Chieti - Stella Azzurra



Classifica

Chieti e San Severo 10

Stella Azzurra, Juvi, Mantova e Monferrato 8

Ravenna e Rieti 6