Kienergia a Ravenna, romagnoli senza il canadese Vrankic. Ci sarà l'ex Federico Bonacini

RIETI - È forse l’ultima spiaggia per OraSì Ravenna e Kienergia Rieti il match valido per il terzo turno del girone salvezza. Entrambe infatti hanno iniziato la fase a orologio con due sconfitte consecutive, appaiono sulla carte le più deboli delle otto squadre del gironcino e chi perde domani tra le due compagini, rischia davvero di assicurarsi un posto per la retrocessione al piano di sotto con largo anticipo.

I reatini sperano in una scossa emotiva dopo l’avvicendamento tra Ceccarelli, che sarebbe stato un’ex della partita e il debuttante Ruggieri. Ma anche la formazione di coach Lotesoriere, al secondo anno da capo allenatore dei ravennati, in passato fu il vice di Antimo Martino, non viaggia in acque tranquille. Una settimana fa è uscita a pezzi dal confronto con Monferrato e ha perso anche l’ala canadese Vrankic, assente anche domani per un infortunio alla caviglia e che nella seconda parte di stagione ha preso il posto del deludente Lewis, tagliato a febbraio.

E allora a provare a spingere al successo i suoi ci penserà il playmaker americano Kendall Anthony, 14 punti di media ma un rendimento altalenante per tutta la stagione. Un altro elemento che può mettere in difficoltà i reatini è sicuramente la guardia italo-argentina Bernardo Musso, capitano dei giallorossi e veterano in A2 e l’ex Npc Federico Bonacini, alla migliore stagione in carriera con 11 punti di media. Da dicembre è tornato la guardia/ala Oxilia, mentre sempre sul fronte senior tra i lunghi c'è l'ex Ferrara Petrovic. Nutrito il gruppo dei under sul quale punta molto fin da inizio anno la formazione di Lotesoriere, con il prodotto della Stella Azzurra il playmaker Giordano e il lungo Bartoli. Chiude le rotazioni il centro Onojaife, poco invece lo spazio per il 2004 Nicola Giovannelli, figlio del reatino Sergio ex Sebastiani, che lo scorso anno si aggiudicò il titolo di miglior under 21 nelle Final Eight di Coppa Italia.