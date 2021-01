Kienergia, contro Ravenna la parola d'ordine è continuità, rientra Tommasini, serve il Pepper del finale a Napoli

RIETI - Dopo una prestazione maiuscola come quella contro Napoli, non è mai facile calarsi nella parte di una gara normale. Per questo la sfida di oggi (ore 18) tra Kienergia Rieti e OraSì Ravenna è la prova del nove per Rossi e i suoi ragazzi, a caccia del tris, ma soprattutto di conferme e certezze dopo l’exploit di domenica scorsa.

Per la Npc la sfida con Ravenna aprirà il girone di ritorno, dove la compagine di coach Rossi è chiamata a fallire meno partite possibili, soprattutto tra le mura amiche del PalaSojourner, a partire proprio dall’incrocio contro i romagnoli: match che inaugurerà un altro ciclo terribile di gare, prossimo weekend a Pistoia e poi di nuovo in casa contro Ferrara.

Di fronte un avversario di spessore: reduce da una prima parte di stagione al di sotto delle aspettative, i ravennati vanno in cerca di una vittoria scaccia crisi. Poco incisiva e già in discussione la coppia americana James - Givens, Ravenna ha i numeri e la forza per reagire contro chiunque grazie alla presenza di giocatori del calibro di Daniele Cinciarini, giustiziere nella sfida di Dicembre, o l’ex Biella e Fortitudo Bologna Marco Venuto.

Stefanelli e compagni arrivano al match in fiducia, consapevoli dei proprio mezzi e pronti a riscattare la sconfitta dell’andata contro il team di Cancellieri (83-73). Tra le file della Npc, società, staff e squadra attendono segnali di continuità da parte di Dalton Pepper, dopo il finale di Napoli. Ancora fermo ai box Amici, è tornato in gruppo ed è pienamente arruolabile Tommasini.

Prima della palla a due, la Fip ha disposto il minuto di raccoglimento per la scomparsa di Gianfranco Lombardi.

Le aspettative

Alessandro Rossi, coach della Kienergia Rieti:«Ravenna è un avversario che mi fa paura: quello che cerco in questo momento è la continuità. È una partita in cui dobbiamo confermare il trend delle ultime gare – dice il coach – sia in termini di prestazione, sia per la capacità di leggere la partita. Per noi questa gara è un test per capire se possiamo confermare il recente livello di prestazioni o se faremo un passo indietro che non vogliamo compiere: dobbiamo avere continuità. Ravenna è forte a livello tecnico, all’inizio era data tra le prime 5-6 del gruppo, poi ha avuto un po’ di difficoltà. Sono forti, profondi, esperti e giovani allo stesso tempo. Il nucleo è quello di un gruppo che, un anno fa, era primo in classifica. Si è giocata tutte le partite in volata, come noi. Quella con Ravenna è una gara difficile e mi aspetto una vera battaglia fisica».

Marco Venuto e il capitano Alberto Chiumenti presentano così il match:«Affrontiamo una squadra che viene da due vittorie importanti – commenta Venuto – È una formazione molto fisica, con giocatori di stazza e atletici in tutti i ruoli, bravi nell’uno contro uno, una squadra che basa il suo gioco dentro l’area. Dobbiamo essere consapevoli che la chiave per noi sarà la solidità e la concentrazione in difesa, da cui dobbiamo partire per poi sviluppare la pallacanestro che vogliamo fare».

«C’è tanta voglia di rivincita dopo la sconfitta di domenica scorsa – aggiunge Chiumenti – La squadra in settimana si è allenata tanto e vogliamo fare bene. Rieti sta facendo un buon campionato, De Laurentiis è un giocatore importante che sta rendendo davvero tanto, noi dovremo stare attenti ai loro esterni e anche ai loro lunghi. Non sarà una partita facile ma giocheremo naturalmente per vincere».

Così in campo

Kienergia Rieti: 0 Tommasini, 1 Stefanelli, 2 Fumagalli, 12 Fruscoloni, 13 De Laurentiis, 14 Ponziani, 25 Taylor, 33 Pepper, 93 Nonkovic, 98 Frizzarin. All. Rossi.

OraSì Ravenna: 5 Cinciarini, 7 Chiumenti, 8 James, 11 Denegri, 16 Venuto, 19 Maspero, 23 Oxilia, 27 Simioni, 35 Buscaroli, 45 Givens. All. Cancellieri.

Arbitri: Cappello (Ag), Yang Yao (Vr), Marziali (Fr).

Le altre gare

Stella Azzurra Roma - Napoli 74-94

Ferrara - Ebk Roma

Scafati - Latina

Cento - Forlì

Pistoia - Chieti

Riposa: San Severo

Classifica

Forlì 18 (10 giocate), Napoli 18 (12);

Ferrara 16 (11);

Scafati 12 (9), Ebk Roma 12 (10) e Pistoia 12 (11);

Rieti 10 (12);

Cento 8 (9) e Chieti 8 (10);

Ravenna 6 (9), Latina e San Severo 6 (10);

Stella Azzurra Roma 2 (11).

