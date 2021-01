Colpo della Kienergia, Pistoia ko 68-81: difesa al top, Stefanelli brilla in attacco, Pepper in grande crescita

RIETI - La Kienergia Rieti si riscatta dal ko con Ravenna e a Montecatini piazza il colpo: Pistoia è battuta 68-81. Reatini sempre sul pezzo per tutta l’arco della gara, grande difesa, Stefanelli trascina i suoi in attacco, solide le prove di Pepper e De Laurentiis, Rossi concede spazio e minuti chiave anche ad Amici. Pessime le percentuali dei toscani, che pagano anche un netto calo atletico e fisico con tante gare sulle gambe nelle ultime due settimane. La Npc torna così a ruggire e si rifà sotto anche in classica, fondamentale il 2-0 negli scontri diretti con Pistoia.

Il primo tempo

E' incoraggiante l'avvio di gara del team di Rossi, che trova buone percentuali dalla lunga distanza grazie alle triple di Pepper, De Laurentiis e Taylor. Rieti continua ad attaccare il ferro con continuità, trovando anche le 9 lunghezze di vantaggio nel corso della prima frazione. Per Pistoia Polletti ricuce lo strappo, 3/3 dall'arco per l'ex Verona, Rossi invece gioca la carta Amici, ma è grazie al 12esimo punto di Stefanelli che la Npc chiude avanti il primo quarto: 23-28. Con i canestri di Amici e Ponziani la Npc torna sul +8 in avvio di secondo quarto. Pistoia si rifà sotto fino al meno 3, immediata la reazione ospite: Pepper colpisce dalla lunga distanza, bel canestro di Tommasini e Carrea chiama time out. Terzo fallo di Amici sul finale di primo tempo e Rieti va all'intervallo lungo sul 41-44.

La ripresa

Il rientro dagli spogliatoi è sotto il segno di capitan Stefanelli, le sue conclusioni mantengono la Kienergia avanti nel corso del terzo quarto. A metà frazione la Npc è avanti di 11 e Carrea ferma il gioco. Stefanelli a cronometro fermo è preciso, Sanguinetti allo scadere della penultima sirena fissa il punteggio sul 53-65. Ancora Sanguinetti, altra tripla per l'ex Cremona e Rieti vola sul +15. Mini parziale dei padroni di casa, firmato Zucca e Fletcher, Rossi ferma il gioco. Rieti torna subito sulla doppia cifra di vantaggio e Rieti nel finale deve solo controllare: 68-71.

