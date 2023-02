La Kienergia continua a crescere e centra il bis: espugnata Piacenza 66-80

RIETI - Altre segnali di crescita per la Kienergia Npc, che espugna il PalaBanca di Piacenza, battendo nettamente l'Assigeco 80-66. Una vittoria importantissima per la corsa alla salvezza per la compagine reatina, che torna a vincere in trasferta in A2 a distanza di 2 anni (non considerando la vittoria a tavolino contro Trapani), l'ultimo successo risaliva infatti alla vittoria contro Pistoia del 30 gennaio 2021 a Montecatini. Ottima prova di Paci nel primo tempo, domina la coppia Geist - Tucker che nella ripresa apre la strada al successo per i reatini, che domenica prossima ospiteranno Trapani, in un altro scontro diretto per la salvezza.

La gara

Ceccarelli sceglie Maglietti al posto di Zugno, Paci è subito reattivo, ma Piacenza prova a mettere le mani avanti. I padroni di casa dominano a rimbalzo, Cesana e McGusty allungano, 16-11 dopo i primi 10’. Grande avvio di secondo quarto per Rieti: Bonacini e Paci segnano canestri importanti e trascinano la Npc, +5 al 15’. Rieti trova anche il +6 con Zugno, Piacenza però reagisce, per la Npc sale in cattedra Maglietti che ne segna 4 consecutivi e gli ospiti restano avanti. Tucker e Geist mandano la Npc avanti 35-27 all’intervallo lungo. Al rientro in campo la Npc tocca il +10, è il massimo vantaggio per gli ospiti. Cesana accorcia e riporta Piacenza sotto le 4 lunghezze di svantaggio, ma la Npc alza le percentuali da 3: Geist colpisce da lontanissimo, segna anche Del Testa e Rieti è di nuovo avanti di 8. Rieti va in bonus troppo presto, Galmarini segna da 3 e Skeens fa 1/2, è così Piacenza di nuovo sul meno 6. Tucker sale di giri e con due gran canestri riporta la Npc sul +10 a 1’ dalla fine del terzo quarto. Pesante 0/2 di Tucker ai liberi, alla penultima sirena Rieti guida 55-49. Altro grande avvio della Npc, Del Testa fa 2/3 ai liberi, Rotondo segna dalla media e gli ospiti tornano sul +10. Altra magia di Tucker, ma la Npc non sfrutta l’antisportivo a Portannese, Bonacini fa 0/2 ai liberi e allora ci pensa di nuovo Tucker a riportare i suoi in sicurezza. La Npc vola verso il successo, Tucker lanciato da Maglietti deposita a canestro, poi si accende Geist, prima da 3 e poi con 2 liberi, +17 a 3’ dalla fine. Piacenza sembra arrendersi, Rieti deve soltanto gestire, ma Geist e Tucker continuano a colpire e il passivo aumenta. Nel finale c'è spazio anche per il figlio d'arte Alessandro Feliciangeli, Rieti trionfa 80-66.