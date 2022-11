Kienergia non esce dal tunnel: è il quinto ko di fila, passa Piacenza 58-66. Fischi dei tifosi. Foto

RIETI - E' notte fonda per la Kienergia Npc, ko anche contro Piacenza 58-66. E' la quinta sconfitta consecutiva. Il ritorno al PalaSojourner è un'altra debacle.

I padroni di casa si buttano completamente giù nell'ultimo quarto, crollando mentalmente sotto i colpi di una modesta Assigeco Piacenza che fa appena il compitino per strappare i due punti. Squadra spenta e senza identità, che si becca anche i fischi di un pubblico che ha lasciato il palazzetto in anticipo. Il neoarrivato Bonacini non è sceso in campo per un piccolo risentimento durante il riscaldamento: Ceccarelli non lo ha voluto rischiare.

La gara



La Npc parte a razzo, 9-0 in avvio di partita per gli uomini di Ceccarelli. La risposta degli ospiti non tarda ad arrivare, Pascolo e McGusty si mettono in mostra, ma la tripla di Del Testa permette a Rieti di chiudere 16-10 il primo quarto. Qualità da parte dei padroni di casa anche nel secondo quarto: Tucker si accende, Del Testa colpisce da 3 e la Npc va sul +9. Piacenza però con Sabatini si riavvicina, ma Rieti con Maglietti, che si fa perdonare qualche errore di troppo torna sul +10. Sabatini batte Tucker e accorcia di nuovo, Rieti avanti 37-29 a all’intervallo lungo. Al rientro la Npc è sprecona e disordinata, Piacenza né approfitta e torna a meno 3, ma Del Testa dalla lunga allontana di nuovo gli ospiti. Piacenza piazza un 6-0 di parziale e il match è in parità, 43-43. Un super Timperi nel finale riporta la Npc avanti alla penultima sirena, 47-46. Sabatini e Cesano colpiscono da 3 e Piacenza passa avanti, 55-49 per gli ospiti a 7’ dal termine, Ceccarelli ferma il gioco. Cesana colpisce ancora, la reazione non arriva, il coach esagera in una sfuriata plateale che accende anche gli animi del palazzetto. In campo invece Rieti non reagisce e Piacenza dilaga contro una Npc che non è più in grado di segnare negli ultimi minuti, va ko 66-58.