La Kienergia resta con un solo giocatore: gara interrotta al 37" dal termine del terzo quarto sul 54-77 per Orzinuovi

RIETI - La Kienergia Rieti resta con un solo giocatore in campo al 29'23" e la partita viene interrotta. E' successo al PalaSojourner nella gara di ritorno della fase a orologio tra i padroni di casa della Npc e Orzinuovi terminata a un minuto dalla fine del terzo quarto sul 54-77 a favore dei bresciani.

A ranghi ridottissimi anche in questa circostanza causa positività al Covid e infortuni, la Npc era scesa in campo con sei giocatori a referto visto il forfait di Taylor dell'ultima ora (non è voluto scendere in campo per un dolore alla schiena), il baby Imperatori al suo posto in quintetto e Piccoli infortunato in panchina per onor di firma.

Onorato l’impegno da parte dei reatini che hanno ricevuto la solidarietà anche dei bresciani. Corbani e i suoi infatti accolgono il messaggio del tifo reatino e si fermano per 24”. I tifosi della Npc prima del match avevano protestato verso la Lega e gli organi federali per la situazione venuta a crearsi.



Il baby Imperatori, classe 2004, viene lanciato in quintetto dal tecnico Rossi. Con lui Ponziani, Nonkovic, Pepper, De Laurentiis che trascina i suoi e tiene aggrappati i reatini, 15-20 al termine del primo quarto. Nonkovic è propositivo e reattivo, gloria anche per Imperatori, infila due triple pesantissime e Corbani chiama time out: 36-37 a 3' dal termine. I bresciani tentano la mini fuga, Ponziani lotta sotto le planche e Rieti termina il primo tempo sotto di sette lunghezze: 40-47 all'intervallo.

Prova ad allungare Orzinuovi al rientro, che vola fino al +21. La Npc con Piccoli infortunato, rimane già in 3 a 1' dal termine per l'uscita dal campo per 5 falli di Imperatori e Nonkovic. Nel terzo quarto già i titoli di coda: partita interrotta al 29'37", Rieti prende la decisione di fare diversi falli sistematici per evitare che qualche giocatore potesse infortunarsi, in modo da rimanere con un solo uomo in campo. Termina 54-77.



