La Npc ufficializza l'ingaggio del playmaker under argentino Benjamin Marchiaro: «Pronto a dare tutto»

RIETI - Dopo l'ufficializzazione dell'ingaggio di Alessandro Naoni, il ritorno di Nikola Nonkovic, la Kienergia Npc Rieti chiude il reparto under grazie all'arrivo di Benjamin Marchiaro.

Argentino, ala piccola del 2004, in Italia è approdato grazie a Luis Scola che lo ha inserito nella prestigioso vivaio della Pallacanestro Varese. Con la Varese Academy Pallacanestro ha conquistato l'Ibsa Next Gen Cup, il titolo di Campione Regionale U19 e la partecipazione all' Adidas Next Generation Tournament. Nella stagione 2021-2022, col doppio tesseramento, in C Gold l'esterno ha messo a referto 14,2 punti di media a partita. Inoltre, Marchiaro è in pianta stabile nel giro della Nazionale Argentina U18, con cui ha partecipato alla Fiba Americas Cup terminando il torneo al 4° posto, mettendo a referto 11.6 punti e 3.4 punti a partita e qualificandosi per i Mondiali U18 del prossimo anno.

«Prima di tutto ringrazio la Npc Rieti per avermi dato fiducia e l'opportunità di affrontare una bellissima sfida che è la A2 - afferma Marchiaro - Non vedo l'ora di iniziare ad allenarmi, conoscere i miei compagni di squadra e lo staff tecnico. Darò tutto per la Npc e per la squadra. Mi hanno detto che la gente qui a Rieti ama la pallacanestro quindi vi invito a non perdere nessuna gara casalinga perché combatteremo ogni partita»