Kienergia, la doppia faccia di una vittoria. Il video. Ceccarelli: «Abbiamo vinto, ma non sono felice visto quello che è successo a Matteo»

RIETI - Si festeggia ma non troppo in casa Kienergia Npc. La preoccupazione per l'infortunio a Matteo Franco è tanta e il coach Ceccarelli non si gode del tutto il successo che vale il secondo posto in solitaria a 4 lunghezze da Roseto capolista.

Gabriele Ceccarelli nel post gara ha commentato così la prova dei suoi: «Dovevamo vincere e ci siamo riusciti. Non sono contento per il terzo quarto, però sinceramente non riesco ad essere felice, spero che Matteo abbia esagerato con la reazione e non si sia fatto nulla. Lui per me è il giocatore ideale, spero di non perderlo, sarebbe pesante per tutti noi - mentre sulla gara - Ad un certo punto ho visto brutte facce, dobbiamo continuare a spingere sempre, i ragazzi sono stati bravi contro la zona, bene anche ad uomo. Ora da martedì ci preperiamo a un vero tour de force. Si va a Senigallia, contro attualmente una big, ora abbiamo bisogno di energia».