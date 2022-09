Kienergia, positivo il test con la Luiss (83-52), ma ripresa in chiaroscuro per molti. Foto

RIETI - Il terzo test della Kienergia Npc va in archivio, Luiss Roma battuta 83-52 (32-9; 22-14; 14-7; 15-22). I reatini si aggiudicano i primi tre quarti, l’ultimo invece va agli universitari.

Reatini tra luce e ombre, bene nel primo quarto (32-9), con Geist e Tortù che aumentano il minutaggio. Ripresa in chiaroscuro per molti, Tucker va in affanno troppo presto, così come l’under Naoni. Meglio rispetto al debutto casalingo Rotondo, Tortù con 12 punti è il migliore realizzatore. Da sabato si inizia a fare sul serio: in palio i primi punti per la Supercoppa. Il team di Ceccarelli sarà di scena a Pistoia (ore 20.30).

Kienergia Npc Rieti : Zugno 7, Geist 11, Del Testa 6, Tucker 8, Tortù 12, Timperi 8, Rotondo 8, Naoni 5, Nonkovic 4, Jhon 2, Melchiorri 9. All Ceccarelli.