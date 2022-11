Kienergia, un'altra delusione: al PalaSojourner passa la Benacquista Latina 64-66. Foto

RIETI - Una squadra che non sa più vincere e che esce tra i fischi del PalaSojourner, anche Latina passa a Rieti e fa suo il derby laziale, 66-64 il finale.

Una beffa il finale, con Rieti che ha la possibilità di pareggiare: Zugno prima rifiuta un tiro a due passi dal canestro, poi Timperi fallisce il canestro che avrebbe mandato il match all'overtime. Tanto nervosismo nel finale, presi di mira soprattutto Zugno e Tortù, entrambi deludenti.

Il primo tempo

Ceccarelli ritrova Geist, che con un paio di giocate infiamma subito il palazzo e mette in ritmo i compagni, subito 9-4 per la Npc. Anche Bonacini entra subito in partita e con 5 punti consecutivi porta Rieti sul 16-8. Latina piazza un 9-0 di parziale e trova la parità, Tortù si sblocca e la Npc chiude il primo quarto avanti 18-17. Latina prova a mettere le mani avanti, Lewis segna da 3 e porta i suoi sul 25-23, gli risponde Zugno. Tucker con 4 punti consecutivi carica i suoi, ma Rodriguez con un gioco da 3 punti riporta Latina avanti. Bonacini sbaglia la tripla del sorpasso, dall’altra parte allo scadere Lewis allunga per gli ospiti, 36-33 all’intervallo lungo. Un super Tucker tiene in vita i reatini, ma Latina riesce sempre a tenersi avanti nel punteggio e alla penultima sirena guida 48-46.

La ripresa

Bella reazione dei reatini al ritorno in campo: Del Testa segna da 3, Tucker sotto canestro è reattivo e Gramenzi ferma il gioco. Tucker sbaglia il libero aggiuntivo, due errori anche di Bonacini a liberi e Latina con Durante dall’altra parte torna avanti. Tecnico a Rodriguez e l’espulsione di Gramenzi mandano Rieti in lunetta con Geist e Del Testa, precisi a cronometro fermo e Rieti ripassa avanti. Lewis da 3 gela il PalaSojourner, terzo fallo di Geist e l’americano di Latina fa 2/2 dalla lunetta. Timperi e Tucker trovano la parità, errore chiave di Tucker, dall’altra parte fallo di Del Testa e altri due punti ai liberi di Lewis. Finale thriller, Zugno non appoggia a canestro, Timperi fallisce il canestro della parità, Latina passa 66-64.

Il tabellino

KIENERGIA NPC RIETI: Geist 15 (3/9, 1/6), Timperi 4 (2/3, 0/3), Tucker 19 (8/11 da 2), Zugno 9 (3/4, 1/1), Tortù 2 (1/7, 0/3), Bonacini 5 (1/4, 1/2), Del Testa 5 (1/4 da 3), Maglietti 3 (1/1, 0/2), Nonkovic 2 (1/1, 0/1), Marchiaro. All. Ceccarelli.

BENACQUISTA ASSICURAZIONI LATINA: Rodriguez 8 (2/5, 1/6), Lewis II 20 (5/6, 1/5), Fall 7 (3/6, 0/1), Alipiev 10 (2/4, 2/4), Cicchetti 3 (1/5 da 2), Viglianisi 3 (1/1, 0/1), Moretti 6 (1/2 da 2), Parrillo 3 (0/1, 1/3), Durante 6 (1/1, 1/4), Donati n.e. All. Gramenzi.



Arbitri: Capurro (Rc), Ferretti (Te), Mottola (Ta)

Note: tiri da 3 Npc 4/22, Latina 6/24. Tiri liberi Npc 12/17, Latina 16/24. 5 falli: nessuno.