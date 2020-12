RIETI - Al PalaSojourner non basta una bella Kienergia Rieti, sconfitta al fotofinish dall'Uniero Forlì 74-79. Decisivo un antisportivo sanzionato a De Laurentiis a pochi secondi dal termine, che manda su tutte le furie la Npc, ma a non convincere è il metro arbitrale adottato dalla terna per tutti i quaranta minuti.

In campo la Npc dà vita ad una gara combattuta ed avvincente: regge l'urto fin dall'inizio e si fa guidare da un ottimo De Laurentiis, che sfodera la classifica prestazione dell'ex, bene anche Sanguinetti, nettamente in ripresa. Preoccupa però la classifica, è la terza sconfitta consecutiva.

La gara

Ottimo avvio di gara della Kienergia: una tripla di Sanguinetti sblocca il match, buono l'impatto di capitan Stefanelli e Taylor al match che firmano un 7-0 di parziale. Forlì replica con Rush, ma la Npc regge l'urto col match e conferma la buona partenza trovando il 17-6, grazie ai canestri di Stefanelli e Sanguinetti. Non tarda ad arrivare la reazione forlivense: 7-0 di parziale ed equilibri nuovamente ristabiliti, 19-16 il punteggio al termine della prima frazione. Terzo fallo di Ponziani, al suo posto entra Nonkovic, in affanno fin dal suo ingresso e Forlì rimette le mani avanti sul match: +7 a 5' dal termine del primo tempo. Ancora troppi errori a cronometro fermo, alto il numero delle palle perse e Forlì è sempre avanti. La Kienergia riesce a ricucire lo sreappo portandosi fino al meno 3, una tripla di Rush di puro talento allo scadere fissa il punteggio sul 39-45. Al rientro Dell'Agnello schiera i suoi a zona, tra i romagnoli si accende Roderick, Stefanelli e De Laurentiis tengono la Kienergia in careggiata, dannoso il quarto fallo del capitano, al suo posto rientra Fumagalli. Sugli scudi l'ex di turno, Rino De Laurentiis: sigla 7 punti consecutivi e il match torna in parità (53-53). Gran tripla di Sanguinetti e Rieti avanti, immediata la risposta di Forlì: allo scadere Giachetti colpisce dalla lunga distanza e riporta i suoi avanti di 2 lunghezze, 59-61 al penultimo intervallo. Clamorosa palla persa di Ponziani, Forlì ne approfitta e rimane avanti: la Npc non si perde d'animo e ricuce lo strappo con i canestri di Sanguinetti e Fumagalli. Grande intensità difensiva da parte dei reatini, ma un fallo non sanzionato a De Laurentiis lancia Forlì in contropiede, che torna avanti 70-73. Due liberi di Sanguinetti portano la Npc sul meno 1, clamoroso antisportivo sanzionato a De Laurentiis che condannano la Npc alla sconfitta, 74-79.

Il tabellino

Kienergia Rieti: Tommasini 8, Stefanelli 10, Fumagalli 2, Sanguinetti 15, De Laurentiis 17, Taylor 14, Pepper 7, Nonkovic 1. All. Rossi

Unieuro Forlì: Rusj 17, Giachetti 9, CAmpori, Natali 14, Bolpin 2, Landi 13, Dilas, Rodriguez 2, Bruttini 5, Roderick 17. All. Dell’Agnello

Ultimo aggiornamento: 19:17

