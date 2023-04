La Kienergia va a caccia del tris contro Chieti, Ruggieri: «Morale alto, gara fondamentale»

RIETI - Giro di boa nel girone salvezza di A2, la Kienergia Npc ospita Chieti al PalaSojourner (domani, ore 18). Altro match cruciale per la corsa alla salvezza diretta dei reatini, rigenerati dal cambio di guida tecnica, con la promozione di coach Ruggieri, bravo a rimettere in carreggiata i suoi con due vittorie consecutive. Domani Ruggieri e i suoi vanno a caccia del tris, sperando anche nella spinta del PalaSojouner, tornato a ruggire nel successo all’overtime su Mantova.

Nella sfida d’andata, all’esordio nella fase a orologio, con ancora Ceccarelli alla guida della Npc e senza Geist, i reatini persero nettamente 79-67, regalando i primi due quarti agli avversari. Nelle ultime due uscite invece si è vista un’altra squadra rispetto al match di Chieti, con i reatini tornati in fiducia, trascinati da un super Tucker e un ritrovato Bonacini. Soltanto domani saranno sciolte le riserve sull'impiego di Timperi, che ha rimediato una botta al piede contro Mantova.

Il coach Andrea Ruggieri presenta così l’appuntamento: «L’umore è alto, è stata una settimana molto positiva dal punto di vista dell’atteggiamento durante gli allenamenti. La gara di domenica è fondamentale per entrambe le squadre. Se dovesse vincere Chieti metterebbe un piede nella salvezza diretta, se dovessimo invece vincere noi si aprirebbero nuovi spiragli, per la nostra permanenza diretta in A2».

Così in campo

Kienergia Rieti: 4 Rotondo, 6 Jhon, 7 Tassone, 8 Del Testa, 12 Maglietti, 13 Nonkovic, 15 Geist, 17 Bonacini, 21 Tucker, 23 Timperi, 41 Roversi, 57 Paci. All. Ruggieri.

Caffè Mokambo Chieti: 6 Mijatovic, 8 Mastellari, 10 Reale, 13 Bartoli, 24 Thioune, 26 Jackson, 27 Spizzichini, 33 Serpilli, 34 Roderick, 45 Ancellotti. All. Rajola.

Arbitri: Lucotti (Mi), Attard (Sr) e Longobucco (Rm).

Le altre gare

Stella Azzurra – San Severo

Monferrato – Mantova

Juvi – Ravenna

Classifica

Chieti 12

Juvi, Monferrato, Rieti, Stella Azzurra, Mantova e San Severo 10

Ravenna 8