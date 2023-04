Kienergia, inizia in salita la corsa salvezza: vince Chieti 79-67. Pagato il pessimo approccio

RIETI - Inizia con una sconfitta il girone salvezza della Kienergia Npc, ko 79-67 a Chieti. Al PalaTricalle va in scena la solita Npc vista per quasi tutto l'anno, con gli abruzzesi che guidano nel punteggio per 40' e vincono meritamente. I reatini, privi di Geist, rincorrono per tutta la gara, ma ciò che preoccupa è il pessimo approccio ad una gara così importante, regalando praticamente due quarti agli avversari. La reazione arriva nella ripresa con Tucker e Del Testa, ma non basta e la strada per la salvezza diretta è ancora lunga.

La gara

Dopo un buon impatto alla gara, i reatini subiscono un 10-0 di parziale che costringe Ceccarelli al time out. Male al tiro da 3 e assente a rimbalzo, la Npc prova a rientrare con Tucker e Timperi, chiudendo sotto 21-14 il primo quarto. Chieti si sblocca da 3, Rieti no e gli ospiti vanno sotto anche di 12. Paci dopo 5’ smuove il tabellino dei reatini nel secondo quarto, Tucker sbaglia di tutto e Chieti fugge via col duo Mastellari-Serpilli, toccando anche il +20. All’intervallo lungo i teatini guidano 40-24. Tucker al rientro firma un 9-0 di parziale che riporta Rieti fino al meno 7, ma è immediata la risposta abruzzese. Contro parziale teatino, Roderick e compagni di nuovo avanti di +17. Meglio la terza frazione rispetto ai due quarti iniziale, ma alla penultima sirena Chieti guida 58-45. Del Testa e Maglietti riportano la Npc fino al meno 7, il capitano è il più propositivo tra i suoi e prova a tenere in vita i reatini, che però subiscono un altro canestro di Serpilli da 3. Del Testa segna la tripla del meno 6, ma in un attimo Chieti riallunga, pessimo il rientro di Bonacini e chiude la pratica, +12 a 1’ dalla fine. Al PalaTricalle termina 79-67.