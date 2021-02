La Kienergia ritrova il sorriso: Chieti ko 77-63. Brilla Pepper, decisivi anche Stefanelli e De Laurentiis. Foto

RIETI - Torna a sorridere la Kienergia Rieti, al PalaSojouner la Lux Chieti è battuta 77-63. Match senza storia, la Npc orfana di Amici (out per un problema muscolare), domina per tutto l'arco della gara e mette in cassaforte due punti preziosi: ribaltata anche la differenza canestri (71-66 all'andata per i teatini). In grande spolvero Pepper (27 punti), chiave anche il contributo di De Laurentiis e Stefanelli.

Il primo tempo



Gran partenza dei reatini, Pepper e Taylor spingono la Kienergia sul 9-0 nei primi 3' di gara. Gli ospiti ricuciono lo strappo fino al meno 6, una bella azione d'attacco termina con la tripla di capitan Stefanelli e Rieti guida +9. Rieti ha un altro passo rispetto ai teatini e già nel primo quarto fa voce grossa: Pepper e Stefanelli trascinano in attacco la Npc, Rossi lancia in campo anche Sabatino e Piccoli, al termine della prima frazione Rieti è avanti di 18 lunghezze, 26-8 il punteggio. Gli ospiti continuano a trovare con fatica le vie del canestro, Rieti ne approfitta e tocca il massimo vantaggio di 29 punti. Situazione falli difficile per Piccoli e Sanguinetti, Rossi concede minuti a Nonkovic. Chieti prende coraggio e realizza un 9-0 di parziale. Rieti torna a referto con i liberi di De Laurentiis e all'intervallo lungo è avanti 47-25.

Il secondo tempo

Al rientro qualche acuto di Williams tiene in vita Chieti, ma è troppo poco per impensierire una Npc guidata da uno stratosferico Pepper: le sue conclusione riportane Rieti avanti di 27 lunghezze e Maffezzoli è costretto a chiamare time out. Con le triple di Santiangeli e le fiammate di Sorokas Chieti prende coraggio e firma un 13-0 di parziale che riporta gli ospiti sul meno 14. Rieti torna a segnare con De Laurentiis, la tripla di Bozzetto sulla sirena fissa il punteggio sul 65-52 alla penultima sirena. Chieti tocca il meno 10 a 7' dal termine, le conclusioni di capitan Stefanelli e Pepper respingono l'offensiva abruzzese e Rieti torna prepotentemente in controllo. Grazie ai 6 punti consecutivi di De Laurentiis la Npc vede ipoteca il successo, nel finale Rossi fa debuttare Vujanac: termina 77-63.

Il tabellino

Kienergia Rieti: Pepper 27 (5/10, 4/8), De Laurentiis 21 (6/8, 1/2), Taylor 9 (4/8, 0/5), Stefanelli 17 (2/6, 2/4), Sanguinetti (0/1, 0/3), Piccoli (0/1 da 3), Ponziani 2 (1/1 da 2), Sabatino 1 (0/1, 0/1), Nonkovic, Vujanac, Frizzarin ne. All. Rossi.

Lux Chieti: Sorokas 13 (4/8, 0/3), Santiangeli 11 (2/7 da 3), Williams 19 (4/6, 1/2), Piazza 5 (1/5, 0/3), Ihedioha, Bozzetto 11 (3/4, 1/1), Sodero, Mitt, Favali 4 (2/4, 0/1). All. Maffezzoli.

Arbitri: Caforio (Br), Foti (Mi), Grazia (Bg).

Note. Tiri da 3: Rieti 7/24, Chieti 4/17. Tiri liberi: Rieti 20/24, Chieti 23/28. 5 Falli: Favali.

Ultimo aggiornamento: 20:32

