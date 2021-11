Per la Kienergia l'insidia Cesena: al PalaSojourner battere i Tigers dell'ex Rbc Genovese per centrare la cinquina

RIETI - Torna tra le mura amiche del PalaSojourner la Kienergia Npc (8 punti): a far visita agli uomini del coach Ceccarelli, arrivano i Tigers Cesena (4). I romagnoli, guidati in panchina dal coach Tassinari e in campo dall’ex Rbc Salvatore Genovese, nonostante un calendario tosto, che li ha visti affrontare squadre del calibro di Imola, Real Sebastiani, Faenza, Ancona e Roseto, hanno ottenuto due vittorie di prestigio. I Tigers hanno infatti battuto Real e Faenza, al PalaSojourner sono pronti a dare filo da torcere ad una Kienergia, galvanizzata dal successo di Faenza.

Il team manager Feliciangeli

«Giocare in casa per noi è relativo in questo momento - afferma il team manager Roberto "Picchio" Feliciangeli - Dispiace perché abbiamo dei ragazzi eccezionali, che meriterebbero il calore dei tifosi. Aspettiamo con ansia il ritorno del nostro pubblico, anche se non sappiamo quando. Mi ha fatto veramente piacere vedere un nutrito gruppo di sostenitori con noi a Faenza».



Così in campo

Kienergia Npc: 0 Testa, 3 Papa, 5 Buccini, 7 Cortese, 8 Del Testa, 11 Frizzarin, 13 Tiberti, 21 Broglia, 22 Antelli, 23 Timperi. All. Ceccarelli

Tigers Cesena: 0 Bugatti, 1 Nwokoye, 3 Anumba, 8 Mascherpa, 10 Moretti, 11 Genovese, 12 Gallizzi, 13 Ndour, 15 Arnaut, 24 Brighi. All. Tassinari.

Arbitri: Guercio (An) e Antimiani (Fm)



Le altre gare (VI giornata)

Luiss Roma - Faenza

Ozzano - Ancona

Senigallia - Teramo

Roseto - Rimini

Giulianova - Real Sebastiani

Sutor Montegranaro - Imola

Jesi - Civitanova Marche



Classifica

Roseto, Imola, Real Sebastiani, Ancona e Npc 8

Rimini * e Ozzano 6

Senigallia, Teramo, Cesena e Giulianova 4

Civitanova, Sutor, Faenza e Luiss 2

Jesi * 1 ( un punto di penalizzazione)

*una partita in meno