Kienergia ancora ko: vince Cento 75-79. Pepper e Taylor non pervenuti, positivo il debutto di Amici. Foto

RIETI - Al PalaSojourner arriva un'altra sconfitta per la Kienergia, che nel finale si getta via e lascia i due punti ad una Cento che espugna il PalaSojourner meritatamente, 75-79 il finale.

La Tramec priva di Sherrod, guida nel punteggio per 34', con la Kienergia costretta ad inseguire e a fare le spese con il sesto ko nelle ultime 7 uscite: stavolta davvero pesante, perchè con Cento c'è in ballo il discorso salvezza. Completamente assenti dalla gara Taylor e Pepper, che nel momento clou del match perde una palla sanguinosa e complica i piani alla formazione di Rossi. Il solo De Laurentiis non può bastare: con 26 punti è il migliore dei suoi e domina per tutto l'arco del match. Positivo anche il debutto di Amici: è il leader che serviva, in attesa dell'arrivo di Ferguson, con la speranza che le cose migliorino.

Il primo tempo

Out Sherrod per Cento, Rossi spedisce in tribuna Ponziani. Cotton in avvio di gara guida gli ospiti, buona partenza degli emiliani che prendono fiducia in attacco, mentre Rieti in difesa fa acqua da tutte le parti e subisce 17 punti in 5'. Ottime percentuali degli emiliani dall'arco, la Kienergia prova a ricucire lo strappo e Rossi lancia in campo Amici: positivo l'ingresso in campo dell'ex Fortitudo, ma la Npc chiude sotto di 9 il primo quarto, 18-27 il punteggio. Accorcia le distanze la Npc, Sanguinetti trova 5 punti consecutivi, Cento abbassa le percentuali dal tiro pesante ma si mantiene sempre avanti nel punteggio. Si sblocca Stefanelli e la Npc cresce sul finale di primo tempo: la bomba di Sanguinetti fissa la parità (38-38), Cotton dalla lunetta rispedisce i suoi davanti. E' il solito Cotton a fissare il punteggio sul 40-41.

La ripresa

Avvio a rilento della Kienergia, Cento attacca bene in transizione e si porta sul +5. Immediata la risposta della Npc: Stefanelli colpisce dall'arco, Sanguinetti serve un assist a De Laurentiis e le squadre restano sempre vicine nel punteggio. Fumagalli si iscrive a referto con una tripla, ma è grazie a De Laurentiis che la Kienergia torna avanti: il lungo abruzzese ruba palla a metà campo e scappa via in contropiede, 56-55 alla penultima sirena. Nell'ultima frazione si prende la scena Alessandro Amici: l'ala pesarese prima dà spettacolo con una schiacciata e colpisce dall'arco, portando la Npc avanti. Cento si affida a Cotton e non molla la presa: gli emiliani attaccano bene e ribaltano il ,match, 66-68 a 3' dal termine e coach Rossi è costretto a chiamare timeout. Clamorosa palla persa di Pepper, Fallucca e Cotton colpiscono Rieti e Cento scappa via a +6. Sanguinetti sigla tripla della speranza, è da brividi il finale: liberi di Gasparin ed + 3 per Cento, dall'altra parte Amici va in lunetta e sigla un 2/3 ai liberi. Cento la spunta nel finale e trionfa 75-79.

Il tabellino

Kienergia Rieti: Pepper 2 (1/4, 0/1), Sanguinetti 12 (1/2, 3/7), Taylor 8 (4/9, 0/1), De Laurentiis 26 (8/9, 1/1), Amici 9 (2/6, 1/4), Stefanelli 12 (2/2, 1/6), Tommasini 3 (1/3 da 3), Fumagalli 3 (0/1, 1/2), Fruscoloni e Nonkovic ne. All. Rossi.

Tramec Cento: Cotton 27 (8/11, 1/4), Moreno 10 (2/3, 2/4), Petrovic 1 (1/3, 0/1), Ranuzzi 13 (4/6, 1/3), Gasparin 8 (2/4, 0/2), Leonzio 2 (1/1, 0/1), Fallucca 13(1/1, 3/6), Berti 4(2/5 da 2), Saladini, Roncarati ne. All. Mecacci.

Arbitri: Maschio e Duccio (Fi), Patti (Pe).

Note. Tiri da 3: Rieti 8/25, Cento 7/21; tiri liberi: Rieti 15/22, Cento 16/17; 5 Falli: Berti.

Ultimo aggiornamento: 20:36

