Npc ko, tensione e delusione a fine gara. Foto. Ceccarelli: «In questo momento ci manca la lucidità»

RIETI - La Kienergia Npc di coach Ceccarelli non sa più vincere. Quinta sconfitta consecutiva per i reatini, una striscia negativa che però non dovrebbere mettere a rischio la panchina del tecnico riminese, pesantemente contestato dopo il botta e risposta piuttosto acceso con Tucker, in seguito a un errore difensivo dell'americano.

Nessun ribaltamento e scossone, la società è tornata sul mercato con l'innesto di Bonacini, subito out per un piccolo risentimento nel riscaldamento e quindi non utilizzato da Ceccarelli, che ha analizzato il momento dei suoi.

«Primi 20' veramenti buoni, concentrati su quello che avevamo preparato, loro nei primi 29 punti, hanno fatto diversi canestri difficili. Dopo di che, l'energia è calata, soprattutto a livello offensivo, loro hanno alzato il livello d'intensità, noi abbiamo smesso di muovere la palla. Non abbiamo avuto lucidità mentale, in questo momento ci manca. Abbiamo rivisto una buona difesa, ma è chiaro che non siamo tranquilli, la responsabilità è mia, devo cercare di mediare tra la carica e riuscire a infondere tranquillità, ma nel momento decisivo siamo andati nel pallone. Sono molto arrabbiato, non mi piace perdere in casa, però continuo a dire che il campionato è lungo e so che chi paga può anche fregarsene di questo, ma grazie a chi ci ha sostenuto anche nel meno 12. Questa è una squadra che non è mai stata tutta insieme e quindi abbiamo bisogno di tempo, che non c'è, abbiamo bisogno di accellerare il percorso - commenta Ceccarelli - Zugno ha dato tutto, non era al meglio, è chiaro che Maglietti non può essere sempre quello di Casale, ad un certo punto eravamo in campo con tre under. Io mi prendo le mie responsabilità, ma abbiamo bisogno che gli interpreti si prendano le proprie. Tortù viene da una stagione da 14 di media e 6 rimbalzi, non 10 anni fa, ma lo scorso anno, quindi sono io che devo metterlo nelle condizioni di riproporgli quel tipo di pallacanestro e non ci sto riuscendo, devo lavorare per metterlo in condizione di produrre di più. Ho chiamato un time out per un cambio di difesa specifico, che all'azione successiva non è stato fatto. Se lo fa Marchiaro o Maglietti, io mi mangio la faccia e mi sono preso del buffone da tutta la tribuna di Cremona. Se io chiamo time out e dico una cosa che non viene fatta anche da un americano, io perdo di credibilità davanti me stesso e la squadr, quindi posso avere esagerato, ma con quell'errore Piacenza ha chiuso la partita. Mi capitano queste cose, perchè le partite vanno vinte per noi e i tifosi, che possono dirmi qualsiasi cosa, tranne che toccare la mia famiglia, tutti dobbiamo fare la stessa cosa»..