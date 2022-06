La Npc ritrova il sorriso. Video. Ceccarelli: «Abbiamo meritato la vittoria, grazie ai ragazzi e al pubblico»

RIETI - Poteva essere l'ultima partita stagionale della Kienergia, invece gli uomini di Ceccarelli non mollano la presa e risolgono in un PalaSojourner tornato all'altezza di una serie playoff.

Gioisce Ceccarelli, che commenta così la prova dei suoi: «Oggi abbiamo visto cosa vuol dire giocare contro una grande squadra. Complimenti a loro, hanno dimostrato tutta la loro qualità. Ci hanno punito sempre, non meritavamo di non vincere nemmeno una sfida. Abbiamo meritato, grazie ai miei ragazzi e al pubblico, ma non conta nulla, siamo sotto 2-1, la vittoria la dedichiamo a Testa, oggi fuori dalle rotazioni. Siamo due squadre difensive, hanno più qualita, ma se iniziamo a fare due canestrini, abbiamo bisogno di segnare almeno 67 punti. Però oggi in difesa meglio di gara 2 - spiega il coach riminese - Per Fin non era facile, prendere il posto di un bravo ragazzo ben voluto. Ottimo esordio, anche in difesa».