Kienergia, la grande gioia. Video. Ceccarelli: «Abbiamo fatto la partita che volevamo fare»

RIETI - Si gode il successo Gabriele Ceccarelli. La Npc torna alla vittoria e lo fa nel migliore dei modi, battendo la capolista Roseto. Dopo i successi su Rimini e il derby, la banda Ceccarelli ha battuto almeno una volta una delle grandi favorite del girone, imponendo il proprio il ritmo e grande energia.

Una bella partita, che il tecnico riminese ha commentato così: «E' bellissimo stare qui con voi in conferenza, è un momento di normalità. Abbiamo fatto la partita che volevamo fare, la prima chiave è stata trovare fiducia nel nostro tiro. Poi una partita di energia difensiva che raramente ho visto, cito Papa, che ha fronteggiato un campione come Amoroso. Nel terzo quarto ho detto ai ragazzi che se uscivamo da quella situazione crescevamo, la nostra energia ha vinto la partita. Abbiamo meritato dal primo minuto, però siamo gli stessi di una settimana, quindi calma, restiamo equilibrati. Quella di Cesena non mi è andata giù, i ragazzi se ne sono accorti. Non è mancato l'impegno, ma la tranquillità. Quando dobbiamo vincere, l'inesperienza si fa sentire. In casa abbiamo sempre fatto il nostro, tranne contro Ozzano, che però quando è in giornata vale quanto una big e lo sta dimostrando. Non siamo quelli di Cesena, vorrei sempre essere quelli di oggi e credo che tranne contro Imola e un po' con Ozzano, a livello di energia i ragazzi sono sempre stati così, giocano per una maglia e una città dal primo giorno - mentre sulla Coppa Italia - Agrigento è stratosferica, vogliamo goderci il viaggio. Siamo contenti di andarci con una vittoria, venerdì andiamo là e vediamo quanto ci restiamo. Probabilmente se allunghiamo la nostra permanenza, potremmo averne un po' di più, ma già Agrigento è una buonissima squadra».

Mentre coach Quaglia, già assistente di Ceccarelli a Piacenza, commenta così la prova dei suoi:«Rieti ha giocato la partita alla sua fisicità che un punto di forza di questa squadra. Bravi loro, hanno controllato dal primo quarto e in questo momento non siamo in grado di competere. Ci alleniamo da settimane in sei, siamo una squadra di sistema, stiamo recuperando dagli infortuni, questo è il grande problema della nostro squadra».