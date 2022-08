La Npc ufficializza l'ingaggio del regista under Alessandro Naoni: «Sono già carico»

RIETI - La Kienergia Npc Rieti ha ufficializzato l'approdo del giovane playmaker Alessandro Naoni di provenienza dalla Pallacanestro Brescia, alla corte di coach Gabriele Ceccarelli. Si tratta del secondo tassello in quota under, dopo il ritorno di Nikola Nonkovic, ma nei prossimi giorni il club ufficializzerà anche l'ingaggio dell'ultimo under, Benjamin Marchiaro, attualmente impegnato con la nazionale argentina. Naoni, classe 2003, ha militato nelle giovanili della società bresciana di serie A fino a disputare, in prestito lo scorso anno, un ottimo campionato con la Pantoni Monfalconi in Serie B riuscendo a realizzare 9.1 punti e 2.3 rimbalzi in 27 minuti di gioco di media.

Le prime parole del nuovo acquisto della Npc: «Sono davvero felice che la Npc Rieti mi abbia dato l’opportunità di poter vivere un ambiente e una città che ama la pallacanestro come me - spiega il giovane Naoni - Sono carico per questa nuova avventura, non vedo l’ora di iniziare a lavorare con tutto lo staff, di conoscere i miei compagni e tutti i tifosi. A presto».