La Kienergia tenta il colpo ad Agrigento. Ceccarelli: «Ci proveremo». Continua la caccia al pivot

RIETI - Sfiorata l’impresa contro Cantù, la Kienergia Npc torna in trasferta e fa visita ad Agrigento (domani ore 18). Nel fortino del PalaMoncada, dove la Npc non ha mai vinto negli scorsi anni, Ceccarelli e i suoi proveranno a smuovere una classifica preoccupante, in attesa di un rinforzo dal mercato. Settimi in classifica, la squadra di Cagnardi grazie alla conferma del gruppo della promozione e la scelta azzeccata dei due americani sta svolgendo una buona stagione. Intanto prosegue la caccia a un pivot.

Il coach

Il coach Ceccarelli presenta così la gara: «Agrigento all’andata ci fece molto male - spiega Ceccarelli - Ha tenuto la stessa struttura dello scorso anno. Questo dimostra che la continuità alle volte va oltre la categoria. E’ guidata da Chiarastella, giocatore senza età e Grande che anche in A2 sta dimostrando di valere la categoria. Hanno stranieri di sistema ed in casa da il meglio. Si basa sui cambi sistematici e grande aggressività in difesa. Vincere sarebbe un’impresa, noi ci proveremo».



Così in campo

Moncada Agrigento: 0 Marfo, 1 Ambrosin, 5 Grande, 11 Costi, 12 Chiarastella, 16 Negri, 17 Bellavia, 18 Peterson, 23 Mayer, 24 Francis. All. Cagnardi.

Kienergia Npc: 4 Rotondo, 8 Del Testa, 12 Maglietti, 13 Nonkovic, 14 Zugno, 15 Geist, 17 Bonacini, 21 Tucker, 23 Timperi, 27 Marchiaro. All. Ceccarelli.

Arbitri: Moretti (Pg), D’Amato (Rm) e Di Martino (Na).



Le altre gare (III di ritorno)

Latina - Treviglio

Cantù - Vanoli

Piacenza - Torino

Juvi - Milano

Trapani - Monferrato

Riposa Stella Azzurra



Classifica

Cantù 26

Vanoli 22

Treviglio 20

Torino 17

Piacenza 16

Milano e Agrigento 14

Latina 12

Monferrato 10

Trapani e Juvi 8

Rieti 6

Stella Azzurra 2