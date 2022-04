La Kienergia scivola in casa contro Jesi 73-72. Foto. Clima infuocato nel finale: espulsi Ceccarelli, Martini e Rocchi

RIETI - Clamoroso al PalaSojourner, la Kienergia Npc cade a sorpresa contro Jesi, che passa 73-72. Clima infuocato nel finale, la Npc recrima per un fallo su Timperi. I marchigiani provocano, Ceccarelli e Martini vengono espulsi, ma la Npc ci mette del suo. Nonostante un arbitraggio mediocre per entrambe le formazioni, Ceccarelli sbaglia a lasciare per troppo tempo Broglia fuori e la squadra in campo perde un riferimento.

Il primo tempo

Jesi è tanta corsa e tiro da 3, gli ospiti trovano anche il vantaggio (7-5), prima che la Kienergia prenda le misure e reagisca. La tripla di Antelli e il canestro di Papa aprono il vantaggio, mentre è Testa da 3 a chiudere il primo quarto sul 22-12 per i reatini. Si blocca l’attacco reatino, Timperi e compagni non segnano per oltre 4’, Jesi ne approfitta piazzando un 5-0 di parziale e coach Ceccarelli è costretto a fermare. Tanti i liberi tirati dalla Kienergia che permettono ai reatini di mettere le mani avanti, Jesi rimane comunque in scia, ma nell’ultimo minuto grazie ad una giocata di Broglia e la tripla di Saladini allo scadere, la Npc va all’intervallo lungo sul 40-32.

La ripresa

Brutto terzo quarto dei reatini, in preda ad un vero e proprio blackout. Calano le percentuali, fatica anche la difesa e Jesi prima con Rocchi e poi con la tripla di Rizzitiello passa avanti, +4 a 1’ dal termine. Papa accorcia e la Kienergia al penultimo intervallo è sotto, Jesi sopra 53-51. Magrini e Rizzitiello fanno ancora male alla Npc e vola sul +8. Magrini segna e dice qualcosa alla panchina reatina, grandissima tensione: arbitri in difficoltà, allontanati dal campo Ceccarelli e Martini, espulso Rocchi per Jesi. Broglia, Antelli e Del Testa guidano la rimonta, Jesi replica con Magrini e Ferraro, ma la Npc si butta giù e Gloria sigla il +10. Testa e Del Testa rimettono la Npc in partita, Testa sbaglia il tiro della vittoria, a rimbalzo va Timperi, sul quale la Npc recrimina un fallo. Jesi passa 73-72.