Npc dai due volti batte Imola 76-74. Foto. Finale da brividi ma due punti d'oro. L'omaggio a Cristiano Fazzi

RIETI - La Kienergia Npc vince, ma che brividi nel finale al PalaSojourner. Passano i reatini 76-74, ma gli ospiti hanno addirittura la palla della vittoria. Match dai due volti: Npc perfetta nel primo tempo con un attacco stellare da 51 punti, meglio gli ospiti nella ripresa.

Troppi passaggi a vuoto nel secondo tempo per la Npc, complice di aver rimesso in vita in troppe occasioni gli ospiti. Mattatore assoluto del match Antelli, bene anche Timperi, miglior marcatore con 18 punti. Prima della palla a due, il patron Giuseppe Cattani ha omaggiato l'ex capitano della Nsb Cristiano Fazzi, presente anche l'ex presidente Gaetano Papalia.

APPROFONDIMENTI BASKET Le emozioni al PalaSojourner

Il primo tempo

Buon avvio della Npc, Tiberti e una tripla di Testa sbloccano il match (5-0). Imola si aggrappa a Trapani, ma tra le fila reatine si accende la coppia Timperi - Antelli, 12-4 per i padroni di casa. Altra bomba di Testa, Tiberti domina in area e la Npc tocca il massimo vantaggio +12, a 3’ dal termine. Imola torna a segnare, la Npc ritrova qualità con l’ingresso in campo di Del Testa, a segno con una bomba e capitan Broglia. Il primo quarto termina con i reatini avanti 27-15. Altra bomba di Del Testa, +16 Npc. Aumenta il passivo con la tripla di Timperi, ma i reatini sprecano un po’ troppo, Ceccarelli si arrabbia e ferma il gioco. La strigliata del coach funziona, al rientro 7-0 di parziale e show di Antelli, 45-24 a 4’ dall’intervallo lungo. Vola oltre le 20 lunghezze di vantaggio la Npc, che subisce il mini parziale imolese sul finale del primo tempo. Reatini comunque avanti 51-33.

La ripresa

Imola rientra in campo col piglio giusto, realizzando un 15 - 2 di parziale nei primi 5’. Imola si riavvicina fino al meno 5, Testa piazza la bomba e tocca quota 13, Ceccarelli mischia le carte e lancia Saladini al posto di Antelli. Broglia riallunga sul +10, ma nelle azioni finali del terzo quarto la Npc fatica a trovare le vie del canestro con continuità e alla penultima sirena Rieti guida soltanto 60-52, dopo un terzo periodo di marca emiliana. Tripla di Antelli e Rieti di nuovo sul +12, Imola perde Cusenza, per lui secondo tecnico. Torna in campo Timperi, responsabilità importanti anche per Antelli, che sigla realizza il parziale che rilancia la Npc avanti di 14. Antisportivo a Corcelli, Timperi fa 2/2, ma Imola è ancora in partita: Npc avanti soltanto di 8 lunghezze e Ceccarelli ferma il gioco. Vigori mette paura ai reatini, per lui tripla del meno 5. Antelli prova a rimettere in sicurezza il vantaggio, ma arriva la tripla di Wiltshire, Npc di nuovo sul +5. Incredibile al PalaSojourner, Timperi perde un pallone sanguinoso, nell’altro lato del campo Corcelli punisce la Kienergia con la bomba del meno 2, 73-71 a 17” dal termine. Broglia va in lunetta e fa 1/2. Corcelli in lunetta fa 1/2, segna entrambi invece Tiberti e Npc avanti di 4 a 8”. Rieti si addormenta a rimbalzo e Imola ha la possibilità di vincerla ma non ci riesce: al PalaSojourner termina 76-74.

Il tabellino

Kienergia Rieti: Antelli 13 (2/2, 3/7), Papa 6 (2/5, 0/3), Testa 13 (1/2, 3/8), Timperi 18 (4/6, 1/3), Tiberti 14 (5/6, 0/1); Del testa 6 (2/6 da 3), Broglia 6 (1/3, 0/1), Saladini (0/2, 0/4), Frizzarin, Cortese ne, Buccini ne, Vujanac ne. All. Ceccarelli

Andrea Costa Imola: Trapani 4 (1/3, 0/1),Corcelli 6 (1/5 da 3), Carnovali 5 (1/5, 1/6), Cusenza 12 (2/5, 2/5), Vigori 12 (3/9, 2/6); Wiltshire 15 (2/3, 2/2), Calabrese 9 (3/7, 1/2), Trentin 8 (1/3, 1/1), Fazzi 3 (0/1, 1/1), Guidi ne. All. Grandi.

Arbitri: Rezzoagli di Genova e Berlangieri di Milano

Note: Tiri da 3: Rieti 9/33, Imola 11/29; Tiri liberi: Rieti 19/24, Imola 15/18. Espulso Cusenza (doppio tecnico), usciti per 5 falli Corcelli e Anteli.