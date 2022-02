Npc gioia con brividi. Foto. Ceccarelli: «Se vogliamo restare in alto non ci possiamo buttare nel fuoco»

RIETI - La terza uscita in una settimana per la Kienergia Npc va in archivio con una vittoria. Troppa sofferenza nel finale, ma ciò che conta sono i due punti che permettono ai reatini di conservare il secondo posto.

Su questa linea il coach Ceccarelli, che nel post gara ha commentato così la prestazione dei suoi ragazzi: «Complimenti a Imola per la stagione in generale e soprattutto per come ha creduto a questa partita. Partita dalle due facce: 51 punti nel primo tempo, 25 nella ripresa. Siamo una squadra che si butta nel fuoco, dopo Senigallia e il derby è stata dura. E' una di quelle vittorie in cui vado via arrabbiato come una bestia, poi guardo il risultato e mi tranquilizzo. Se vogliamo essere ambiziosi questa partita l'abbiamo rischiata di perdere e non va bene. Se vogliamo essere d'alta classifica, dobbiamo smettere di giocare queste partite, perché queste partite le giocano le squadre di metà classifica. Al pubblico dico che va bene e grazie per il supporto - mentre sul discorso della differenza canestri - Se a fine anno noi e Imola averemo gli stessi punti e giusto che loro siano davanti a noi. Volevo grande concentrazione, non mi interessava il doppio confronto perché contava solo vincere. Quando eravamo sul +8, facevamo troppe scelte affrettate. A un certo momento ho detto ai ragazzi di pensare solo a portarla a casa».