Kienergia punta a chiudere in bellezza la regular season prima dei playoff e fa debuttare Fin contro Giulianova

RIETI - Grazie al colpo esterno di giovedì a Rimini la Kienergia ha messo al sicuro il quarto posto. Domani (ore 18, PalaSojourner), l'ultima di regular season contro il fanalino Giulianova, in smobilitazione da mesi, è l'occasione per Ceccarelli di far giocare chi ha avuto meno spazio e lanciare l'ultimo arrivato Gabriele Fin, già da ieri in gruppo. Ancora out Papa, dentro dunque Fin e i più giovani, pronti a ritagliarsi minuti preziosi, la Npc attenderà poi notizie dagli altri campi: il quarto posto proietterà i reatini ad un quarto di finale con Salerno, ma con una doppia sconfitta dei cugini del Real Sebastiani ad Ancona e di Rimini in casa contro la Luiss, potrebbe finire a sorpresa seconda.

Così in campo

Kienergia Npc: 0 Testa, 4 Cortese, 5 Buccini, 7 Fin, 8 Del Testa, 13 Tiberti, 15 Saladini, 21 Broglia, 22 Antelli, 23 Timperi, 98 Godwin, 99 Imperatori. All. Ceccarelli

Giulianova: 1 Scarpone, 2 Bischetti, 4 Pierucci, 6 Caverni, 10 Giansante, 12 Motta, 19 Barlafante, 29 Pulcini, 35 Buscaroli, 85 Milani. All. Domizioli.

Arbitri: Acella (Ba) e Galluzzo (Br).

Le altre gare

Ancona - Real Sebastiani

Senigallia - Imola

Rimini - Luiss

Civitanova - Faenza

Jesi - Teramo

Roseto - Montegranaro

Ozzano - Cesena

Classifica

Roseto 46

Real Sebastiani e Rimini 44

Npc 42

Ancona 40

Senigallia e Imola 34

Faenza e Ozzano 32

Luiss Roma 28

Teramo 26

Cesena 22

Jesi 19

Civitanova 8

Montegranaro e Giulianova 6