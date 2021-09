E' festa Kienergia per il successo nel derby. Foto. Ceccarelli: «Questa energia in tutte le partite»

Domenica 19 Settembre 2021, 22:22

RIETI - Scatta la festa in casa Npc. Al termine di una partita bellissima, la società di Peppe Cattani riscrive un pezzo della propria storia, vincendo la prima stracittadina di Rieti e staccando il pass per le final eight di Lignano Sabbiadoro.

Alla sirena finale squadra e staff attorno ad uno emozionantissimo patron Cattani, poi tutti nello spogliatoio a festeggiare. All'esterno del palazzo la festa del tifo di fede Npc, che attende l'uscita della squadra, che stasera celebrerà il successo assieme alla proprietà. Grande soddisfazione per coach Ceccarelli, che si regala le finali di Lignano, dove venerdì ai quarti troverà Ruvo Di Puglia.

Al termine del derby commenta così la prova della sua squadra: «Siamo stati fenomenali nell'approccio, poi abbiamo sbagliato come nelle prime uscite, perché è normale che qualcosa ci manca, però proviamo a dare tutto e oggi si è visto - spiega il tecnico riminese - Cercheremo di avere questa energia in tutte le partite, la vittoria è per i nostri tifosi e per la società. Non sappiamo cosa accadrà da qui a giugno, ma noi ci siamo».