Npc, un altro reatino nel roster: ecco l'ala Filippo Imperatori

Giovedì 10 Agosto 2023, 11:37







RIETI - Dopo il ritorno di Mattia Melchiorri (1997), la promozione di Gabriele Rinaldi (1997) nello staff di coach Ponticiello, la Npc inserisce un altro reatino nel proprio roster. Si tratta di Filippo Imperatori (2004), per lui è una conferma, aveva collezionato diverse presenza in passato. Ala di 197 cm per 85 kg, farà parte a pieno regime della prima squadra di Ponticiello, che prenderà parte alla B nazionale.