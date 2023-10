La Npc fa festa a fine gara. Foto. Ponticiello: «Niente foga e grande attenzione in difesa: bravi»

RIETI - Grande soddisfazione per la prima vittoria stagionale della Npc. Convince la squadra di Ponticiello, contro l'ambiziosa Pielle Livorno Da Campo e compagni esordiscono con una vittoria di carattere davanti ad una bella cornice di pubblico.

Grande difesa, ma anche un bel gioco espresso per tutto l'arco della gara per un successo che lancia le aspettative del team reatino e rendono soddisfatto coach Ponticiello, che analizza così la gara: «Successo importante contro un avversario duro, che aveva preparato bene la gara. Avevano limitato il nostro contropiede, grazie ad una preparazione attenta. Il nostro merito va distribuito, siamo stati bravi a limitare i passaggi a vuoto. Abbiamo trovato una chiave precisa nel pick n roll centrale, riconosco un grande merito ai miei ragazzi. Non ci siamo fatti prendere dalla foga, mantenendo una grande attenzione difensiva - analizza Ponticiello - Non dobbiamo fare voli pindarici, perché alla prima di campionato sarebbe presuntuoso, però è giusto ottenere sempre il massimo».