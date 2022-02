La Kienergia torna al successo: Faenza ko 72-60. Broglia sugli scudi. Foto

RIETI - Torna al successo la Kienergia Npc e lo fa in maniera netta: Faenza è dominata dal primo minuto e al PalaSojourner termina 72-60.

La Npc resta così seconda in classifica, ma dal match con Faenza per coach Ceccarelli arrivano tante buone notizie: capitan Broglia (14 punti) sfodera una prestazione magistrale, Tiberti domina in area, ottima anche la prova in regia di Antelli. Timperi con 17 punti è il top scorer del match.

Il primo tempo

Partenza sprint dei reatini, è Antelli show nelle battute iniziali è la Npc va subito sul 6-0. Faenza segna un libero e il punteggio dopo 4’ di gioco vede i padroni di casa avanti sul 13-1. Dominio assoluto dei reatini, Tiberti (7 punti) in area fa voce grossa e la Npc scappa sul 19-8. Il primo quarto termina 23-10. Una magia dietro l’altra del capitano Broglia, che sigla sei punti di fila, manda la Npc sul 29-14, Garelli ferma di nuovo il gioco. L’attacco gira alla perfezione e la Npc vola sulle venti lunghezze di vantaggio, Faenza si aggrappa alle fiammate di Ballabio, ma la supremazia dei reatini in campo è evidente per tutto il primo tempo, che si conclude sul 40-21.

La ripresa

La tripla di Papa apre il terzo quarto, Vico riavvicina Faenza, la Npc accusa il terzo fallo di Testa e rilancia in campo Del Testa. Nel momento di difficoltà, arriva il gioco da 3 punti di Timperi, ma il terzo quarto dei reatini è ancora una volta di sofferenza: i padroni di casa concedono canestri facili ai romagnoli e in attacco le percentuali dalla lunga distanza non decollano. Dall’altra parte Aromando trova la tripla del meno 8, 4 punti consecutivi di Papa invece nelle fila della Npc e alla penultima sirena Rieti guida 54-44. Sale in cattedra Del Testa, che in uscita dai blocchi infila la prima tripla di giornata, anche la difesa è magistrale nell’ultimo periodo: Papa ruba balla e Poggi e lancia in contropiede Timperi, bravo a realizzare il canestro del +13. Tiberti capitalizza in area, Broglia dà spettacolo e ne segna altri 6 di fila. Poggi prova a dare la scossa a Faenza nel finale, Testa a cronometro fermo fa 2/2, ma a chiuderla definitivamente i conti ci pensa Timperi con una bomba, al PalaSojourner la Npc vince 72-60.

Il tabellino

Kienergia Rieti: Antelli 6 (3/5, 0/4), Papa 11 (3/4, 1/2), Testa 6 (0/2, 1/6), Timperi 17 (5/12, 1/3), Tiberti 13 (6/13, 0/1); Broglia 14 (6/10 da 2), Del Testa 5 (1/3 da 3), Saladini (0/2, 0/2), Godwin ne, Frizzarin ne, Buccini ne, Vujanac ne. All. Ceccarelli

Raggisolaris Faenza: Siberna 3 (1/4, 0/1), Vico 12 (2/10, 2/6), Ballabio 10 (5/9, 0/1), Molinaro 5 (1/3,1/3), Poggi 15 (6/9, 0/5); Aromando 9 (3/7, 1/2), Reale 6 (1/3, 1/3), Petrucci (0/1 da 3), Ugolini (0/1 da 2), Bianchi ne. All. Garelli

Arbitri: Curetti e Mulas (Ca)

Note. Tiri da 3 Rieti 4/21, Faenza 5/22; tiri liberi Rieti 14/18, Faenza 7/14.