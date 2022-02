Npc pronta a ripartire, vietati passi falsi contro Faenza. Ceccarelli: «C'è bisogno di ritrovare entusiasmo»

RIETI - Resettare Teramo e tornare a vincere al PalaSojourner. E' l'obiettivo della Kienergia Npc, che domani in casa ospita la grande delusione della Raggisolaris Faenza, detentrice della Supercoppa, ma attualmente in piena zona playout. Gli uomini di Garelli devono smuovere la classifica e a Rieti vanno a caccia del colpaccio. In casa Npc, la caduta di Rimini in settimana nel recupero contro Ancona ha reso meno amaro la sconfitta in Abruzzo della scorsa settimana, il gruppo è consapevole di aver gettato al vento un'occasione clamorosa in chiave classifica per la lotta al secondo posto.

Dunque un momento cruciale per le sorti della stagione dei reatini, serve battere Faenza per restare nei piani alti e coach Ceccarelli presenta così il match: «Veniamo da una settimana complicata, perché per una squadra come la nostra che vive di energia e entusiasmo, aver perso una gara come quella di Teramo brucia molto, perciò sentiamo delle scorie di negatività che dobbiamo cancellare, a partire da una buona prestazione contro Faenza. Hanno fatto due innesti dall'A2 nel reparto lunghi, con Aromando e Molinaro, quindi oltre a Vico, Siberna, Petrucci e Poggi, Ballabio e Reale, Ugolini come nono, hanno davvero individualità importanti. Noi però torniamo in casa, davanti ai nostri tifosi che erano anche a Teramo, speriamo che siano ancor più numerosi, perché abbiamo bisogno di ritrovare entusiasmo».

Così in campo

Kienergia Npc: 1 Testa, 3 Papa, 5 Buccini, 6 Vujanac, 7 Cortese, 8 Del Testa, 11 Frizzarin, 13 Tiberti, 15 Saladini, 21 Broglia, 22 Antelli, 23 Timperi. All. Ceccarelli

Raggisolaris Faenza: 2 Bianchi, 5 Siberna, 6 Vico, 8 Ballabio, 9 Poggi, 10 Reale, 12 Molinaro, 13 Petrucci, 14 Ugolini, 16 Aromando. All. Garelli

Arbitri: Curelli e Mulas (Ca)

Le altre gare (V di ritorno)

Senigallia - Real Sebastiani

Roseto - Cesena

Jesi - Rimini

Giulianova - Ancona

Luiss Roma - Imola

Montegranaro - Teramo

Ozzano - Civitanova

Classifica

Roseto 34 (19)

Kienergia Npc 28 (19)

Rimini 28 (18)

Ancona 26 (19)

Real Sebastiani, Senigallia e Imola 24 (19)

Ozzano 22 (19)

Teramo 18 (19)

Cesena 16 (18)

Luiss 14 (19)

Jesi 13 (19)

Faenza 12 (16)

Giulianova 6 (19)

Civitanova 4 (18)

Montegranaro 4 (19)