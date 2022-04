Tutto pronto per il derby: la Npc cerca il tris, il Real Sebastiani punta al riscatto. Le aspettative dei coach

RIETI - Derby di Rieti, ci risiamo. Il terzo atto di una sfida che sembra infinita, è oramai alla porte. Domani al PalaSojourner (ore 18), Kienergia Npc e Real Sebastiani in campo per la stracittadina e per una buona fetta di stagione regolare. Infatti in palio, oltre allo scettro cittadino (2-0 per il club di Cattani, ndr), chi vince dovrebbe prendersi il terzo posto finale. Ma a 24 ore dalla palla a due, è già polemica: infatti il Real Sebastiani, alla vigilia del derby, tramite un post sui social rivendica la propria denominazione, dopo che la società ospitata nei biglietti per l'appuntamento di domani è stata indicata con il nome "Real".

ùNulla a che vedere con il campo, dove gli uomini di Finelli dovranno invece gestire la pressione dei favori del pronostico: vuoi la striscia di risultati utili consecutivi (ben 10, ndr), il bel gioco espresso in diverse occasioni, la fiducia ritrovata e l'incubo infortuni oramai alle spalle. Diversi invece i dubbi che dovrà affrontare Ceccarelli: i suoi arrivano all'atteso appuntamento più riposati, visto il rinvio dello scorso turno del match con Rimini, ma ancora non se potrà contare sull'apporto di Papa e Timperi.

Due uomini del quintetto, che se assenti, potrebbe complicare i piani del coach romagnolo, che presenta così la sfida: «Noi ci proviamo – dice Gabriele Ceccarelli, tecnico della Npc – anche se i bookmakers ci danno sconfitti. Faremo del nostro meglio per provare a vincere anche il terzo derby. Obiettivamente di fronte abbiamo una squadra dall’organico superiore in serie positiva da 10 partite. Siamo reduci dalla sanguinosa sconfitta contro Jesi, a conferma che non siamo mai andati oltre le 4 vittorie di fila, il che dice qualcosa: abbiamo lasciato dei punti a delle squadre da playout. Ciò significa che ci manca ancora qualcosa ma ne prendiamo atto. Sapremo solo all’ultimo momento se Papa e Timperi saranno della partita. Non si tratta di infortuni di quelli per cui si può chiedere di giocare sopportando il dolore. Riguardano molto anche la tecnica individuale dei giocatori. Inoltre, a meno di un mese dai playoff (iniziano il 15 maggio ndr.) dobbiamo anche ragionare in quella proiezione. Vedremo. Nessuno possiede un roster come il loro. Hanno due quintetti: uno più offensivo, l’altro più difensivo. Le ultime due gare le hanno vinte con gli under a lungo in campo. A Teramo, dove noi abbiamo perso, hanno accelerato negli ultimi 3 minuti e hanno vinto. Lo stesso hanno fatto contro Imola. Nel primo derby in Supercoppa non erano rodati, nel secondo avevano molti infortunati, domenica avranno 11 giocatori veri. Noi ci portiamo dietro la rabbia per la sconfitta con Jesi. Meglio arrivare terzi o quarti? Non ragioniamo solo sull’affrontare o evitare nei playoff Rimini, Agrigento e Roseto. Anche Ruvo è temibile, come pure Bisceglie che li affronterà con grande serenità».

Per il Real Sebastiani, coach Alessandro Finelli: «Non vedo l’ora di giocare questa partita – esordisce Alessandro Finelli, coach del Real – E cercheremo di vincerla per dare una soddisfazione al nostro pubblico e alla società. La differenza canestri dell’andata è di soli 2 punti e sarà importante ribaltarla in vista dei calcoli matematici che si dovranno fare successivamente. Siamo in un momento positivo – aggiunge il tecnico romagnolo - Sia Ghersetti che Tchintcharauli avranno una settimana di allenamento in più nelle gambe e finalmente potremo confrontare i rispettivi potenziali. Anche se sussistono delle incertezze su un paio di loro giocatori credo che alla fine saranno al completo e su questo abbiamo preparato la partita. Poi si vedrà. Si tratta di una squadra molto veloce, capace di andare al tiro già nei primi secondi della loro azione offensiva e quindi dovremo cercare di limitarli sotto questo aspetto. Anche per questo sarà fondamentale avere il controllo dei rimbalzi per dettare meglio il ritmo di gioco. Ciò servirà anche a lavorare per interrompere la loro fluidità nel muovere rapidamente la palla. Nel corso del campionato non sempre sono stati costanti al tiro da 3 e bisognerà quindi evitare che prendano confidenza in questa fase di gioco. Infine dovremo saper limitarne l’energia e la carica aggressiva che hanno permesso loro di battere sia Rimini che Roseto al PalaSojourner. Sarà una partita ricca di agonismo in una eccellente cornice di pubblico».

Così in campo

Kienergia Npc: 1 Testa, 3 Papa, 5 Buccini, 7 Cortese, 8 Del Testa, 11 Frizzarin, 13 Tiberti, 15 Saladini, 21 Broglia, 22 Antelli, 23 Timperi. All. Ceccarelli.

Real Sebastiani: 1 Tchintcharauli, 7 Stanic, 8 Dieng, 10 Contento, 11 Loschi, 13 Piccin, 15 Maganza, 21 Piazza, 24 Ghersetti, 25 Ndoja, 33 Okiljevic. All. Finelli.

Arbitri: Picchi (Fr) e Coraggio (Fr).

Le altre gare

Ancona - Rimini

Roseto - Teramo

Imola - Ozzano

Senigallia - Montegranaro

Jesi - Faenza

Luiss - Giulianova

Civitanova - Cesena

Classifica

Rimini * e Roseto 42

Real Sebastiani 40

Kienergia Npc *38

Ancona 36

Ozzano e Imola 32

Senigallia 30

Faenza 28

Luiss 26

Teramo 24

Cesena 22

Jesi 19

Montegranaro, Civitanova e Giulianova 6

* una partita in meno