Npc, invertire la rotta contro Salerno. Sotto canestro c'è Cusenza. Ponticiello: «Serve grande energia»

RIETI - Reduce da sette ko consecutivi, la Npc vuole rialzare la testa e tornare alla vittoria contro Salerno, diretta concorrente per la salvezza. In settimana dopo l’addio di Agostini, è arrivato l’ex Imola Kevin Cusenza. Serve una scossa per la Npc, per riaprire il discorso salvezza e rilanciarsi in classifica deve battere Salerno, già battuta in Supercoppa. I reatini, fanalino di coda con appena due punti, non possono fallire un altro match interno dopo il ko di una settimana fa contro Fiorenzuola.

Il coach Ponticiello presenta cosi il match: «Salerno è una compagine con una identità e gerarchie ben definite. Sarà decisivo giocare un match di grande energia e capacità di spingere in direzioni a noi favorevoli il confronto, sia da un punto di vista offensivo che difensivo. Importante avere piena consapevolezza degli obiettivi del piano partita, sia nei frangenti favorevoli che quando ci toccherà di soffrire. In frangenti come questo, è proprio la gestione delle fasi più difficili di un confronto a fare la differenza».



Così in campo

Npc Rieti: 1 Imperatori, 4 Mele, 6 Da Campo, 8 Markovic, 11 Melchiorri, 13 Cavallero, 14 Cassar, 19 Bacchin, 21 Del Sole, 23 Perella, 24 Cusenza.

All. Ponticiello

Lars Virtus Salerno: 0 Greco, 1 Mazzarella, 3 Staselis, 4 Acunzo, 6 Cucco, 7 Spizzichini, 9 Kekovic, 11 Fernandez, 12 Haidara, 18 Arnaldo, 19 Matrone. All. Sciotto.

Le altre gare

Desio - Cassino

Omegna - Fiorenzuola

Crema - Piombino

Brianza - Caserta

Avellino - Herons

Libertas - Sant’Antimo

Gema - Piacenza

Legnano - Pielle

Classifica

Pielle e Herons 12

Crema*, Avellino, Libertas, Gema, Piombino e Brianza 10

Fiorenzuola, Legnano, Sant’Antimo e Desio 8

Piacenza e Cassino 6

Omegna* 4

Salerno 3

Caserta e Rieti 2

* una partita in meno