Kienergia ko a Cremona, Ceccarelli: «L'impegno c'è stato, ma non si possono perdere 21 palle»

RIETI - La Kienergia Npc cade anche a Cremona. La compagine reatina senza Geist fatica terribilmente, incassando la terza sconfitta consecutiva. Coach Ceccarelli ha commentato così il pesante ko subito dai suoi:«Cremona ha avuto percentuali troppe alte per il tipo di partita che volevamo fare noi - ammette Ceccarelli - Credo che per la squadra che siamo, per il tipo di campionato che vogliamo fare e per l'atteggiamento che vogliamo avere ho visto 25' buoni di pallacanestro, senza parlare di assenze, siamo venuti con la faccia tosta, provando a fare le nostre cose. Ma Cremona è venuta fuori alla distanza, creando sempre più tiri aperti, che ha segnato con grandi percentuali. Con queste percentuali è difficili per noi allungare la partita, poi se devo fare un appunto sono troppe le 21 palle perse. Devono diminuire drasticamente, ma c'è modo e modo per intraprendere le trasferte e rendere orgogliosi i nostri tifosi e credo che oggi la squadra non abbia lesinato impegno come a Cantù»