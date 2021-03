Kienergia a Scafati senza 3 senior per il Covid e con 4 juniores: lottare per onorare la maglia

RIETI - Falcidiata dal Covid, con tre giocatori ancora positivi, la Kienergia Rieti torna in campo ed è già un mezzo miracolo. Si va a Scafati (ore 18, arbitri Gonella di Genova, Barbiero di Milano e Tallon di Bologna) a ranghi ridotti, in un match che sa un po' di farsa, col coach Rossi costretto ad aggregare diversi ragazzi delle giovanili per sopperire alle assenze dei tre senior. Tornerà in campo anche Alessandro Amici, per lui qualche minuto, dopo il doppio infortunio.

La sfida è proibitiva, dall'altra parte c'è in formazione in salute e in corsa per il primo posto, ma la voglia di tornare in campo c’è e la Npc dovrà dare l’anima per onorare la maglia. Dunque serve cuore e orgoglio per Rossi e i suoi ragazzi, in casa della Givova c’è un impegno di campionato da onorare, utile anche per riprendere il ritmo gara dopo il lungo isolamento.



Alla vigilia della gara di Scafati, Alessandro Rossi suona la carica: «La situazione è sicuramente complicata – spiega il coach Rossi – e dobbiamo prendere la gara di Scafati come il miglior allenamento per rientrare in ritmo in vista delle prossime gare. Porteremo almeno 4 ragazzi della juniores con noi. Un concetto deve essere chiaro – spiega il coach – ovvero che l’impegno va preso con la massima serietà. Ci siamo allenati bene dopo la fine dell’isolamento e proveremo a essere competitivi. Ai ragazzi ho detto che dovremo fare come quei pugili che cercano di stare in piedi il più a lungo possibile e di non andare giù al primo round. L’errore più grande che potremmo fare è quello di andare in campo e giocare all’arma bianca. Guardiamo anche al recupero di Latina – conclude Rossi – e ciò che più conta è rimetterci in condizione di allenarci al meglio il prima possibile. Riprendere ad allenarsi bene sarà già un primo, fondamentale passo».



Le altre gare

Napoli - Forlì

Cento - Ferrara

Latina - Ravenna

San Severo - Ebk Roma

Pistoia - Stella Azzurra Roma rinviata al 10/4

Riposa Chieti



Classifica

Forlì 34 (giocate 20)

Napoli e Scafati 32 (21)

Ebk Roma 24 (21)

Ferrara 18 (16)

Cento 18 (19)

Ravenna 18 (20)

Pistoia 18 (21)

Chieti 16 (18)

Rieti 14 (18)

Latina 10 (17)

San Severo 8 (19)

Stella Azzurra Roma 6 (17)

Ultimo aggiornamento: 09:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA