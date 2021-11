Kienergia riabbraccia i tifosi contro Civitanova, biglietti in vendita. Martini e Auletta: «Grande emozione»

RIETI - Torna il pubblico al PalaSojourner (aperta la tribuna davanti alle panchine per un massino di 678 spettatori) e la Kienergia Npc davanti ai propri sostenitori non può fallire. Archiviato il ko di Roseto, Broglia e compagni ospitano Civitanova Marche: formazione giovane e in difficoltà, ma l'impegno non può essere preso sottogamba. Serve vincere per ipotecare due punti in una classifica corta, in vista soprattutto di un calendario che a dicembre metterà il team di Ceccarelli di fronte ad avversari più duri.

Biglietti in vendita

La società comincerà la vendita dei biglietti (validi solo per la tribuna A) a partire da oggi, sabato 20 novembre, fino a domenica 21 rispettando i seguenti orari:

Sabato 20 novembre, dalle 15.00 alle 19.00 presso gli uffici del club al PalaSojourner (ingresso lato piscina).

Domenica 21 novembre, dalle 10.00 alle ore 12.00 e dalle 15.00 alle 16.00 presso il botteghino del PalaSojourner.

Attenzione, coloro che hanno sottoscritto l’abbonamento potranno presentarsi presso gli uffici del club nella giornata di sabato 20 come da orari sopracitati mentre, nella giornata di domenica 21, avranno la possibilità di ritirare il proprio tagliando al botteghino del Palasojourner dalle ore 16:00 alle ore 17:30, muniti di ricevuta di avvenuto pagamento.

All’atto del ritiro del tagliando si raccomanda di presentarsi muniti di documento di riconoscimento in quanto i biglietti saranno nominativi, in ottemperanza alle normative nazionali per la prevenzione della diffusione del Covid-19.

Va ricordato inoltre che, il giorno della partita, sarà obbligatorio esibire il Green Pass valido o il risultato di tampone negativo, eseguito nelle precedenti 48 ore alla gara, e documento di riconoscimento in corso di validità. All’ingresso del palasport si dovrà rispettare il posto assegnato, riportato sul proprio biglietto. Durante tutta la durata dell’incontro inoltre, sarà obbligatorio indossare correttamente la mascherina rimanendo al proprio posto.

Il deflusso del pubblico al termine della partita dovrà avvenire seguendo le indicazioni degli steward presenti all'interno dell’impianto.

Per ulteriori informazioni in merito si può contattare la seguente e-mail: biglietteria.npc@gmail.com

Il general manager Gianluca Martini

Le parole del General Manager sulla riapertura al pubblico: «Accogliamo con grande gioia questa notizia e non vediamo l'ora di riabbracciare tutti i nostri tifosi. Ringraziamo la Provincia di Rieti, il Comune e tutti coloro che in queste settimane si sono prodigati per la riapertura dell'impianto. In queste ore, stiamo correndo per sistemare gli ultimi dettagli burocratici al fine di consentire l'accesso del pubblico nel rispetto delle misure anti-covid vigenti e dei regolamenti, provando a garantire una fruibilità massima dell’evento. Troppo tempo è passato dall'ultima volta ma anche per questo sarà bello rivedere la gente al nostro fianco e riprendere un cammino interrotto bruscamente ormai quasi due anni fa».

L'assistant coach Andrea Auletta

«Quasi due anni senza tifosi. Non vediamo l'ora di scendere in campo con il loro affetto ed il loro calore per provare a portare a casa i due punti»

Così in campo

Kienergia Npc: 0 Timperi, 1 Testa, 3 Papa, 5 Buccini, 6 Vujanac, 8 Del Testa, 11 Frizzarin, 13 Tiberti, 21 Broglia, 22 Antelli, 25 Franco. All. Ceccarelli

Virtus Civitanova Marche: 2 Montanari, 3 Rosettani, 7 Cognini, 11 Guerra, 12 Pedicone, 13 Felicioni, 14 Vallasciani, 18 Dessì, 20 Riccio, 50 Musci. All. Schiavi

Arbitri: Melai e Cirinei (Pi)

Le altre gare (VII giornata)

Montegranaro - Real Sebastiani

Luiss Roma - Ancona

Senigallia - Ozzano

Faenza - Teramo

Giulianova - Cesena

Imola - Rimini

Jesi - Roseto

Classifica

Roseto e Imola 12

Ancona, Kienergia Npc e Real Sebastiani 10

Rimini *, Ozzano e Senigallia 8

Cesena, Teramo e Faenza 6

Giulianova 4

Jesi * 3 (-1)

Civitanova, Montegranaro e Luiss Roma 2

* una partita in meno