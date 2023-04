Kienergia ko, Ceccarelli: «Colpa mia se la squadra non ha capito l'importanza della differenza canestri»

RIETI - Inizia male il girone nero per la Kienergia Npc, ko al debutto contro Chieti. Oltre agli abruzzesi, partono con il sorriso anche Mantova che batte Monferrato, la Juvi Cremona che invece ha espugnato Ravenna e San Severo, vincente contro la Stella Azzurra. Due quarti di gioco completamente regalati dai reatini, ma la sconfitta è bruciante anche in virtù del -12 subito in virtù dell'importanza che la differenza canestri potrebbe avere in caso di un arrivo in volata a pari punti.

Aspetto sottolineato anche dal coach Ceccarelli, nell'analisi post gara: «Dobbiamo dividere la partita in due tranche. Nella prima c’è stata sicuramente carenza offensiva, 18 punti in 18’ è chiaro che per una squadra come la nostra che deve fare della difesa un marchio di fabbrica non riesce a fermare le transizioni avversarie, non riesce mai a giocare a metà campo e quindi ecco spiegati i 40 punti - spiega Ceccarelli - Poi ci siamo accesi, sbagliando tante cose facili, ma per voglia. La cosa che mi fa arrabbiare è la differenza canestri, era importante, lo abbiamo detto in settimana, un conto era perdere di 6, un altro di 12, è una mancanza mentale ed è colpa mia, che non sono stato bravo a far arrivare il messaggio che la differenza in questa fase è importante».